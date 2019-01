Ford Ranger onder het mes

In januari vorig jaar stelde Ford de Ranger aan het Noord-Amerikaanse publiek voor. De pick-up keerde daarmee na jarenlange afwezigheid terug in de Verenigde Staten. Die Noord-Amerikaanse Ranger was zowel optisch als technisch net even anders dan 'onze' Ranger. Nu wordt de Europese Ranger op de snijtafel gelegd.

De vernieuwde Ranger, die vanaf medio dit jaar bij de dealers staat, beschikt straks over een nieuwe 2.0 EcoBlue dieselmotor die met één en met twee turbo's leverbaar is. De bi-turboversie levert 213 pk en 500 Nm, 13 pk en 30 Nm meer dan de uitgaande 200 pk en 470 Nm sterke 3.2 TDCi. Het exemplaar met één turbo is 170 pk en 420 Nm sterk en vervangt de 2.2 TDCi. Beide motoren zijn niet alleen leverbaar met een handgeschakelde zesbak, maar ook met een automaat met maar liefst tien verzetten. Die transmissie hangt Ford al in auto's als de Mustang en de F-150. Met de handbak moet de vernieuwde Ranger zo'n vier procent zuiniger zijn ten opzichte van de Ranger zoals die in 2015 werd gepresenteerd. Met de tientraps automaat loopt die verbruikswinst op tot negen procent.

Vanbuiten is de Ranger te herkennen aan zijn vernieuwde bumper en aan de aangepaste grille. Daarin zijn twee horizontale panelen aangebracht, exemplaren die de Ranger beter tussen zijn grotere F-broertjes laat passen. Ford stelt onder andere nieuwe carrosseriekleuren (Diffused Silver en Blue Lightning) beschikbaar. De kleur Sabre Orange is voorbehouden aan de stoer aangeklede Wildtrak-versie.

Ford laat de Ranger kennismaken met zijn SYNC3-multimediasysteem dat aan een 8-inch groot display is gekoppeld. Verder wordt de standaarduitrusting aangescherpt. De pick-up krijgt namelijk altijd Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie én de Intelligent Speed Limiter mee. Active Park Assist is optioneel leverbaar

De Ranger Raptor komt niet naar Nederland. Voor de rest van het Ranger-gamma geldt dat de pick-up altijd een Super Cab-configuratie heeft en standaard is voorzien van vierwielaandrijving. De vanafprijs van de Ranger ligt in Nederland op € 26.000. Uiteraard zijn in dat bedrag de bpm en btw niet meegenomen.