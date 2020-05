Ford Puma nu ook als ST-Line Vignale

Wie in de markt is voor een Puma heeft in de configurator van de compacte cross-over heel wat uit te pluizen. Ford levert de Puma namelijk al als Titanium, als Titanium X, als ST-Line en als ST-Line X en daar komt nu nog een nieuwe uitvoering bij: de ST-Line Vignale. Wie de uitvoeringen van Ford een beetje kent, weet dat de ST-Line-versies de sportiever aangeklede uitvoeringen zijn. Het Vignale-label plakt Ford op zijn meest weelderig uitgevoerde varianten. De twee uitersten gooit Ford in de blender en het resultaat is de ST-Line Vignale, een smoothie met het beste van twee werelden.

De Puma ST-Line Vignale is gebaseerd op de rijkst uitgeruste ST-Line-variant, de ST-Line X, en breidt diens standaarduitrusting uit met onder meer een aluminiumkleurige grille. De grille in de bumper is het in het zwart uitgevoerd. De achterbumper is volledig in carrosseriekleur uitgevoerd en bovenaan de bilpartij monteert Ford een forse achterspoiler. Ledkoplampen zijn standaard. Het Vignale-gehalte wordt in het binnenste onder meer opgekrikt door de komst van met luxueus ogend leer beklede stoelen en een met leer bekleed stuurwiel. Een uitgebreid audiosysteem van B&O moet je trommelvliezen trakteren op extra verwennerij.

De vanafprijs van de Puma ST-Line Vignale is vastgesteld op € 34.255. Dan krijg je wel direct de krachtigste benzinemotor die Ford in het model kan leveren: de 155 pk sterke EcoBoost die is uitgerust met mild-hybridtechniek. Die machine zal niet lang de sterkste benzinemotor in de Puma zijn. Later dit jaar wordt de line-up namelijk uitgebreid met de Puma ST. Die sportieve variant krijgt waarschijnlijk de 200 pk sterke driecilinder van de Fiesta ST in zijn snuit.