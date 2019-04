Ford Puma keert terug!

Dat betekent niet dat de Puma helemaal niets te maken heeft met het originele exemplaar, want Ford zet ‘m nog steeds nadrukkelijk neer als ‘sportief’. De auto is in de eerste plaats bedoeld voor Europa en moet voor klanten ‘de mooiste auto zijn die ze ooit hebben gehad’. Of hij dat waar kan maken laten we nog even in het midden, maar het uiterlijk is dus belangrijk bij de Puma, die tegelijkertijd met 456 liter de grootste bagageruimte in z’n klasse moet hebben.

Die klasse lijkt grofweg die van de 'B-segment SUV's' te zijn, het deel van de markt waar onder meer de Renault Captur en Mazda CX-3 toonaangevend zijn. Ford heeft in dat segment de Ecosport, maar die auto kan zijn Braziliaanse basis moeilijk verhullen en heeft in Europa nooit de aandacht gehad die veel andere kleine SUV's wel krijgen. De Puma lijkt een plekje te krijgen aan de bovenkant van dit segment en opereert daarmee tussen Ecosport en Kuga. Of er daarmee ook een einde komt aan de (Europese) carrière van de Ecosport, is nog niet duidelijk.

Op de vrijgegeven foto’s rijdt de nieuwkomer, overigens gewoon in definitieve vorm, over een podium door een lichtshow. De auto krijgt dezelfde bolle, zachte vormen als de Focus en de nieuwe Kuga, maar onderscheidt zich op een aantal opvallende manieren. Zo zijn de koplampen erg hoog in de neus geplaatst, zoals dat ook bij sportauto’s vaak het geval is. Onze eigen Stéphan Vermeulen was er overigens bij toen de auto tijdens Fords ‘Go Further’-evenement over het genoemde podium werd gereden. Hij maakte z’n eigen beelden van de achterkant.

Onderhuids gaat net als bij de nieuwe Kuga veel aandacht uit naar hybridetechniek. Bij de Puma lijkt het daarbij vooralsnog te gaan om Mild Hybrid-hulpjes, in de vorm van een slimme 48V starter/generator. Die ondersteunt onder meer een 1.0 Ecoboost driecilinder benzinemotor. Ford rept over vermogens ‘tot 155 pk’.

De nieuwe Puma wordt gebouwd in het Roemeense Craiova. Ford investeert 1,5 miljard in die locatie om dat mogelijk te maken. Veel geduld hoeven we niet te hebben, want de auto moet later dit jaar al op de markt verschijnen.