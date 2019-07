Ford Mustang55 is speciaal voor Europa

Anders dan je wellicht zou verwachten bij een voor Europa ontwikkelde Mustang-versie, is de Mustang55 voorzien van de 5.0 V8 met 450 pk. De jubileumversie is te herkennen aan speciale striping op motorkap en flanken, zwarte acccenten en Mustang55-logo’s. De auto is in open en gesloten vorm verkrijgbaar en in alle gevallen wat luxueuzer uitgevoerd dan een reguliere Mustang. Zo zijn 19-inchwielen standaard en krijgt de auto interieur-elementen in carbon-look mee. Ook is er leer voor de middenconsole, zijn de stoelen verwarmd en geventileerd en is een uitgebreide versie van het Sync3-infotainmentsysteem standaard aanwezig. De Mustang55 komt in een beperkte oplage beschikbaar in Nederland, prijzen volgen later.

We durven nu al te gokken dat die prijzen in ons door BPM geteisterde land aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan die van de viercilinder Mustang. Ook over de variant met 2.3 Ecoboost is nieuws te melden, want de auto wordt vanaf nu standaard voorzien van een Active Valve Performance-exhaust. Een uitlaat die op verzoek meer herrie voortbrengt, dus. Ook zijn er een aantal details die volgens Ford zijn geïnspireerd op de machtige Shelby-Mustangs. Zo kan je Ecoboost-‘Stang worden voorzien van een achterspoiler, speciale striping, een speciale grille en – opnieuw- 19-inch lichtmetaal. Bovendien zijn er nieuwe kleuren, waaronder het opvallende Twister Orange.

Tot slot meldt Ford dat de Mustang Bullit nog een jaartje langer mag blijven. Ook in 2020 is de speciale, in zwart of groen uitgevoerde film-Mustang dus te bestellen.