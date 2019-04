Ford Mustang volgens Roush Performance

Het Amerikaanse Roush Performance brengt een heftige F-150 én een aangepaste Mustang mee naar de New York International Auto Show. Het is vooral die laatste die de aandacht weet te trekken.

De Mustang die Roush Performance meebrengt naar New York, is uitgerust met de Stage 3-tuningkit van het bedrijf en dat betekent dat het de krachtigste Mustang is die Roush bij je af kan leveren. De 5,0-liter grote V8 is voorzien van een heftige supercharger die het vermogen opkrikt naar 710 pk en 830 Nm koppel. De 'Stang heeft een aangepast uitlaatsysteem, met kleppen, en is verder voorzien van een relatief ingetogen bodykit. Optioneel levert Roush de auto met 20-inch lichtmetaal.

Meer Roush-geweld komt in de vorm van een F-150 die behoorlijk is opgehoogd. De auto krijgt van Roush diens Fox 2.0 Suspension System me waarmee de auto zo'n 5 centimeter hoger op z'n poten komt te staan. De auto wordt verder optisch iets aangekleed én beschikt over hetzelfde uitlaatsysteem als de hierboven omschreven Mustang. Fatsoenlijk beeldmateriaal van de naar verluidt witte F-150 houdt Roush nog even onder de pet.