Ford Mustang alleen nog met V8

De Ford Mustang – de échte, niet de Mach-E – is er uitgerekend in Europa alleen nog met de dikke 5.0 V8. De viercilinder Mustang Ecoboost komt dus te vervallen.

Je zou denken dat juist de viercilinder turbo-Mustang geknipt is voor de Europese markt, maar het bleek al eerder dat de praktijk anders is. Met name in Duitsland is de Mustang bijzonder populair. ‘Als je het doet, doe het dan goed’ is bij Europese Mustang-kopers kennelijk steevast de lijfspreuk, want het gros kiest voor de snelle GT.

Daarom kiest Ford naar verluidt juist vanwege een gebrek aan vraag voor het schrappen van de Ecoboost-versie, die in de VS juist nog wél beschikbaar is. De verhuurmaatschappijen zullen er blij mee zijn.

In Nederland betekent dit concreet dat de Mustang een stuk duurder is dan voorheen. Lag de basisprijs na de WLTP-prijsverlaging van vorig jaar ineens op € 61.175 (Ecoboost), nu is dat € 98.635. Voor dat geld staat er een Fastback GT 5.0 V8 met 449 pk en een automatische tienbak klaar. Een handbak kan ook, maar die breekt door zijn extra CO2-uitstoot wel even door de magische grens van één ton. Wel nipt: hij is van jou voor € 100.930. Een cabrio kost altijd meer dan een ton en kost met automaat € 106.085 en met handbak € 107.975.

Dan is er ook nog de Mach-1, die met 460 pk nog krachtiger is en bovendien heftiger uitgedost door het leven gaat. Een Mach-1 is altijd een coupé en kost afhankelijk van de gekozen transmissie € 113.615 of € 115.470.

België

In België hangt de vlag er overigens heel anders bij. Een Mustang GT is daar al van jou voor € 48.650, ofwel minder dan de helft van wat hij in Nederland kost. Bovendien krijg je daar dan standaard de bij liefhebbers felbegeerde handbak mee. Als één auto slachtoffer is van het Nederlandse bpm-beleid dan is het deze wel, al moet gezegd dat de Belgische Verkeersbelasting voor een 5.0 V8 niet mild zal zijn.

Natuurlijk is er in Nederland ook een manier om goedkoper in een auto met een Mustang-badge te stappen. Dan moet je echter genoegen nemen met de elektrische Ford Mustang Mach-E, die door liefhebbers van de échte Mustang natuurlijk niet voor vol wordt aangezien.