Ford Focus met 330 pk verkrijgbaar

Begin vorig jaar stelde Ford de hagelnieuwe ST-versies van de Focus en Focus Wagon aan de wereld voor. Het tweetal ruilde de 250 pk sterke 2.0 Ecoboost van de vorige generatie Focus ST om voor een 280 pk en 420 Nm sterke versie van de 2.3 Ecoboost die niet alleen in de vorige Focus RS, maar momenteel ook in de Mustang ligt. Een Focus RS, die naar verwachting zo'n 380 pk krachtig zal worden, is er vooralsnog niet. De Engelse tuner Mountune springt in het RS-gat door een extra heftige variant van de Focus ST aan zijn leveringsgamma toe te voegen.

Wie een Focus ST van de huidige generatie bezit, kan bij Mountune namelijk aankloppen voor het M330-pakket, een verzameling technische aanpassingen die het vermogen van de 2.3 Ecoboost-viercilinder met 50 pk en 95 Nm opkrikt. Het totaalvermogen komt daarmee uit op 330 pk en 515 Nm koppel. De Focus komt na de Mountune-behandeling over een functionaliteit te beschikken waarmee je via een op je smartphone geïnstalleerde applicatie het motormanagementsysteem kan aanpassen. Zo valt het karakter van de Focus in zekere maten aan eigen smaak aan te passen. Mountune past verder onder meer het luchtfilter van de Focus ST aan en wisselt rijmodus 'Slippery' om voor een 'Quiet Sport'-modus, een sportstand waarin het uitlaatsysteem niet zijn luidste keel op zet. Ook interessant: Mountune heeft de boel dermate aangepast zodat je tijdens het schakelen je voet niet van het gaspedaal. Hoe snel de 330 pk sterke Focus ST van Mountune is, vermeldt de tuner niet. De standaardversie is - in combinatie met handbak - in staat om in zo'n 6 seconden naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Reken er maar op dat Mountunes versie die sprint op zijn minst enkele rapper aflegt.