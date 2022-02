Ford Focus - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ford Focus 1.0 EcoBoost 100 pk Connected

€28.240

De 1.0 EcoBoost met 100 pk is samen met de 280 pk sterke ST-X de enige benzinemotor zonder elektrische ondersteuning op de prijslijst van de vernieuwde Ford Focus. Met mild-hybride assistentie is dezelfde krachtbron verkrijgbaar met 125 of 155 pk. De variant met 100 pk zonder mild-hybride ondersteuning kost overigens maar €1.110 minder dan de 125 pk sterke mild-hybride krachtcentrale. Die laatste is ook in meerdere uitvoeringen te bestellen, waar dat bij de 100 pk niet mogelijk is. Je zult het in dat geval dus moeten doen met de 'Connected'. Er staan ook nog twee dieselmotoren op de prijslijst van de Focus, maar voor een zelfontbrander moet je minimaal €32.040 aftikken. In deze tijd is het een aannemelijke gedachte dat die diesels het niet heel goed gaan doen in de verkoop.

Brandweerrood

Ford levert de Focus als basisuitvoering in ieder geval niet in een doorsnee kleur. 'Race Red' is de enige kleur die je zonder bijbetaling kunt krijgen, voor de overige 7 kleuren moet je minimaal €400 en maximaal €1.250 uittrekken. De Focus rolt op 16-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen. Verder is hij te herkennen aan een grille met horizontale en verticale spijlen, omlijst met een verchroomd randje. Achter de strakgetrokken koplampen van de Focus zit altijd ledverlichting verscholen, al zijn de lichtunits op het instapmodel niet adaptief. Wel hebben ze bochtverlichting die werkt via de geïntegreerde mistlampen in de koplampen. Voor de achterlichten van de basis-Focus maakt Ford geen gebruik van ledtechniek. Wel is een lichtsensor inbegrepen.

Bij het parkeren helpt de Focus je met parkeersensoren rondom. Verder zijn de zijspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar. De Focus dient standaard wel met de hand ontgrendeld te worden, maar je krijgt er van Ford wel een programmeerbare 'MyKey' bij. Hiermee kun je een snelheidslimiet instellen of het volume van de radio beperken. Handig als je je auto aan iemand meegeeft. Mocht je de achterruiten nog extra willen blinderen, dan kost dat €250. Een afneembare trekhaak levert Ford desgewenst voor €900.

Meer van hetzelfde

In het interieur van het basismodel van de vernieuwde Focus valt allereerst op dat het allemaal redelijk bij het oude is gebleven. Voor je neus zitten bijvoorbeeld twee analoge tellers met daartussen een schermpje voor de boordcomputer. De zaak verandert pas echt met het 13,2-inch touchscreen dat bij het Sync 4-infotainmentsysteem hoort. De Connected moet het echter doen met een 8-inch touchscreen dat draait op Sync 2.5. Smartphone-connectiviteit en een audiosysteem met zes speakers zijn daarbij wel inbegrepen. Overigens is het opvallend dat de basisversie van de pre-facelift Focus weliswaar een kleiner touchscreen had, maar wel draaide op Sync 3. Voor €375 kun je Sync 2.5 overigens wel upgraden naar Sync 3.2, waarmee je dan ook kunt navigeren.

Zitten doe je in de Focus Connected op stoffen sportstoelen die zowel voor de bestuurder als passagier in hoogte verstelbaar zijn en lendensteunverstelling bieden. Het stuurwiel is bekleed met Sensico-kunstleder. Je moet er zelf voor zorgen dat de temperatuur in de auto behaaglijk blijft, want de airconditioning is handbediend. Verder heeft de Focus in tegenstelling tot het vorige basismodel altijd cruisecontrol en een autonoom noodremsysteem dat actief kan ingrijpen in het geval van een dreigende botsing. Mocht de standaarduitrusting niet toereikend zijn, dan levert Ford onder meer nog voor €750 het 'Driver Assistance Pack' (onder anderen adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en grootlichtassistent) en het 'Comfort Pack' (onder meer automatische airco, keyless go en regensensor). Wil je er in de winter graag warmpjes bij zitten, dan is het 'Winter Pack' met stoel- en stuurverwarming en een verwarmbare voorruit voor €475 wellicht een idee.

De Focus is in de afgelopen vijf jaar ook behoorlijk wat duurder geworden. In 2018 kostte de Trend Edition, die weliswaar de ledkoplampen, cruisecontrol en parkeersensoren moet ontberen, nog €23.765. Dat is een verschil van €4.475. Overigens verdween de Trend Edition later van de prijslijst en nam de Trend Edition Business die plaats in. Die uitvoering had wel standaard navigatie, cruisecontrol, parkeersensoren en elektrisch inklapbare zijspiegels aan boord. De Trend Edition Business stond op het laatst voor €26.985 op de prijslijst, €1.255 goedkoper dan de Connected. Als Connected is de Focus niet extreem karig uitgevoerd, maar er blijft zeker nog wat te wensen over.