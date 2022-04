Ford Fiesta driedeurs deze zomer uit productie

Ford is vandaag de dag een van de laatste fabrikanten die nog een driedeurs hatchback op de prijslijst heeft staan. Bij de afgelopen facelift van de Fiesta nam Ford de driedeurs ook nog mee, al kwam deze niet naar Nederland. Dat was namelijk ook al het geval bij de vorige Fiesta: in ons land levert Ford de driedeurs al sinds 2019 niet meer. In onder meer het Verenigd Koninkrijk kwam de vernieuwde Fiesta wél op de markt als driedeurs, waarbij deze ook leverbaar is als ST en bestelversie Van.

Opvallend genoeg is het einde na krap een halfjaar alweer nabij, want Ford gaat de gefacelifte Fiesta na de zomer niet meer als driedeurs bouwen. Dat bevestigt een woordvoerder van het merk tegenover Automotive News. Het merk zegt verder dat het op de rem trapt bij het aannemen van bestellingen voor nieuwe Fiesta's, omdat het door een tekort aan onderdelen en een paar productiestops in de fabriek in Keulen moeite heeft om de bestaande orders te verwerken. Dat is meteen ook één van de hoofdredenen waarom de driedeurs de laan uit wordt gestuurd: er moet ruimte vrij worden gemaakt op de productielijn. De gefacelifte Ford Fiesta zal als driedeurs in elk geval een behoorlijke zeldzaamheid worden door zijn vroegtijdige einde.

In de fabriek in Keulen, waar Ford de vijfdeurs uiteraard gewoon verder blijft bouwen, gaat behoorlijk wat veranderen. Ford investeert namelijk 1,8 miljard euro in het fabriekscomplex om er in de toekomst elektrische auto's te kunnen gaan bouwen. Dit jaar rolt de eerste EV van Ford op het MEB-platform van Volkswagen er van de band, in 2024 volgt het tweede model. Vanaf 2030 levert Ford alleen nog maar EV's in Europa.