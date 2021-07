Ford F-250 (1968) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Denk de Nederlandse kentekens weg en je waant je op deze plaatjes, die AutoWeek-forumgebruiker 'JFR' met ons deelt, bijkans op de parkeerplaats van een grote Shopping Mall in de Verenigde Staten. Het verschil is dat de parkeervakken daar nog wel wat groter zijn. De Volvo XC60 die ernaast staat verbleekt haast bij het formaat van deze F-250 uit 1968. De F 250 heeft dezelfde wielbasis als de F-100 met lange laadbak uit die tijd, maar heeft een hoger laadvermogen van 680 kilo. In ieder geval hoef je je dus niet in te houden bij het winkelcentrum. Op het oog ziet de witte pick-up er nog goed uit. Het is lastig te beoordelen vanaf de foto's, maar hij lijkt strak in zijn witte lak te staan en de verchroomde voorbumper glimt mooi.

Dit exemplaar stamt uit de vijfde generatie van de F-Series van Ford, die in 1967 op de markt kwam. Onder de kap huist de sterkste krachtbron die toen leverbaar was: een 6.4 V8 met 265 pk. De prestaties zijn niet bekend, maar met de achtcilinder onder de kap moet de pick-up nog prima mee kunnen komen met het verkeer. Overigens heeft deze F-250 geen gastank, zoals veel modernere Amerikaanse pick-ups wel hebben. Met de huidige brandstofprijzen en het ongetwijfeld niet misselijke verbruik ben je dus een behoorlijk dappere eigenaar. Waar deze F-250 de eerste 53 jaar van zijn leven sleet, is niet bekend. Hij is namelijk pas afgelopen mei geïmporteerd naar Nederland. Wel kwam hij vanwege zijn leeftijd in aanmerking voor een oldtimerkenteken.

