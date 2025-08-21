Ga naar de inhoud
Ford Bronco gaat helemaal uit z'n dak voor zestigste verjaardag

Open, opener, openst

8
Ford Bronco Roadster Concept
Jan Lemkes

De allereerste Ford Bronco werd gepresenteerd in augustus 1965 voor modeljaar 1966. In augustus 2025 en met modeljaar 2026 blikt Ford dus terug op 60 jaar Bronco, en dat doet het met één geweldige concept-car, twee 'project cars' en een actiemodel.

Zestig jaar Bronco? Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat de Ford Bronco zestig jaar onafgebroken in de showroom heeft gestaan. Tussen het einde van de vijfde generatie in 1996 en de terugkeer van de Bronco in 2021 gaapt een enorm gat, maar dankzij die nieuwste Bronco heeft Ford nu toch alle reden – en alle middelen – om het Bronco-jubileum te vieren. Dat doet het onder meer met de Bronco Sport Silver Lake Dunes, een eerbetoon aan het Bronco Takeover-evenement dat jaarlijks aan de oever van Lake Michigan plaatsvindt, en waar Bronco-liefhebbers elkaar hun doorgaans stevig verbouwde Bronco’s laten zien. Ford heeft zich daar naar eigen zeggen door laten inspireren en dat leverde niet alleen een grijs/oranje Bronco met een supboard op, maar ook een Bronco Sport. Die kleine cross-over heeft behalve de naam en wat styling-elementen weinig met de echte Bronco van doen, maar ziet er zo toch extra stoer uit.

Ford Bronco & Bronco Sport Silver Lake Dunes Project Vehicle

De Bronco Silver Lake links, de Bronco Sport rechts.

Aanzienlijk leuker (vinden wij) is de Bronco Roadster Concept. Deze volledig open Roadster verwijst wel heel nadrukkelijk naar de eerste Bronco, die er ook als open Roadster was. Hoewel bij iedere Bronco het dak kan worden verwijderd, heeft de Roadster in het geheel geen dak, geen rolkooi en geen deuren. Het van nature al aardig waterbestendige interieur is voor de gelegenheid ook nog even van een laagje verf voorzien en de Roadster is rondom behangen met regelrechte retro-elementen. Met zilverkleurige bumpers, een meegespoten grille, ‘stalen’ wielen en vooral die unieke achterklep is dit nog meer dan normaal een hedendaagse versie van de oer-Bronco, en dat pakt hier geweldig uit. Dat men gekozen heeft voor een handgeschakelde Bronco als basis draagt alleen maar bij aan de feestvreugde.

Ford Bronco Roadster

Ford Bronco Roadster, nieuw en oud.

Op de productielijn zullen we de Roadster en de Silver Lake Dunes-versies niet tegenkomen, maar toch is er ook een feest-Bronco die de Amerikaanse consument daadwerkelijk kan kopen. Het optionele 60th Anniversary Package maakt de Bronco minder retro dan de Roadster, maar is alsnog een dikke knipoog naar het verleden. Dankzij een uniek kleurenschema, rode lettertjes, bijzondere wielen en een speciale afdekking voor het reservewiel onderscheidt een Bronco zich met het pakket duidelijk van een regulier exemplaar. De feest-editie is er in wit en rood en kan worden gecombineerd met een viercilinder, een V6 en allerlei extra opties.

Ford Bronco 60th Anniversary Package Celebrates Heritage

Ford Bronco 60th Anniversary

8 Bekijk reacties
Ford Ford Bronco Classic Cars

