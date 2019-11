Ford brengt Mustangs en F-150’s naar SEMA

De Amerikanen van Ford brengen meer dan vijftig auto’s mee naar SEMA, de grootste tuningbeurs van de VS. Vooral de Mustangs en F-150 pick-ups zijn populair. In aanloop naar de beurs laat Ford alvast een vijftal zien.

Alle vijf de auto’s zijn voorzien van opsmuk van bedrijven die voor SEMA met Ford samenwerken, behalve de eerste (foto 1). Het betreft een rode Ford F-150 met onderdelen van Ford Accessories. Volgens het merk is de rode pick-up terreinwaardiger dan een standaard F-150. Dat is te danken de grotere rijhoogte, de uitvoerig gepokte off-roadbanden en de extra Led-verlichting in de bumper. Dat laatste is nuttig voor het trotseren van ruig en onverlicht terrein. De auto is verder aangekleed met andere wielen, stickers en zwarte details.

Naast het rode exemplaar licht Ford ook alvast twee andere F-150’s uit (foto’s 2 en 3). Echter, zoals gemeld zal SEMA ook weer genoeg aangepakte Mustangs aan het publiek tonen. Minstens twee daarvan (foto 4 en 5) worden gekenmerkt door een zwarte bovenkant. Een van die twee is een cabrio, de ander een coupé. Het mag duidelijk zijn dat laatstgenoemde meer op circuitgebruik is afgestemd. Het blauwe exemplaar is voorzien van een dubbele splitter, een achterspoiler, sideskirts en een grotere luchtinlaat op de motorkap. Ford-partner California Pony Cars heeft de 5,0-liter V8 van de ‘stang voor de gelegenheid namelijk een supercharger aangemeten. Wat dit met het vermogen van de auto doet, is nog niet bekend. Wél meldt Ford het vermogen van het nieuwe audiosysteem in de auto: maximaal 1500 watt. SEMA belooft ook dit jaar niet stilletjes aan ons voorbij te gaan. De beurs vindt van 5 tot en met 8 november plaats in Las Vegas, Nevada.