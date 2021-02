Flitsmeister ook beschikbaar voor Android Auto

Flitsmeister heeft een bètaversie van zijn app uitgebracht voor Android Auto. Via de Flitsmeister-website kunnen Android-gebruikers zich aanmelden voor de bètaversie van de app. Als die eenmaal is binnengehaald via de Google Play Store, is het mogelijk om Flitsmeister op het infotainmentscherm te tonen door de telefoon aan te sluiten via USB of bluetooth. De Android Auto-versie combineert een navigatiesysteem met gegevens van de reguliere app, zoals waarschuwingen voor flitsers, flitspalen en trajectcontroles.

Gebruikers kunnen via het forum van Flitsmeister feedback geven op de bètaversie. Het is nog niet bekend wanneer ondersteuning voor Android Auto uit de bètafase komt en definitief wordt. Volgens Flitsmeister ligt het aan Google wanneer dat zal gebeuren. "Google is bezig met een versie die nog niet af is’’, aldus de ontwikkelaar. Overigens werkt Flitsmeister al een tijdje op de tegenhanger van Android Auto, Apple Carplay.

Wie hoopt ook onder de nieuwe 'slimme camera's' die telefoongebruik achter het stuur registreren uit te komen, komt bedrogen uit. Flitsmeister gaf onlangs aan dat het die niet zal melden. Dat vindt het bedrijf 'ethisch onverantwoord' en het vindt dat er een wezenlijk verschil is tussen het melden van snelheidscamera's en camera's die iets gevaarlijks als niet op de weg letten registreren.