De ‘Radar Dexter’, een onzichtbare snelheidsflitser in gewone auto’s die worden bestuurd door particulieren, rukt op in Frankrijk. Alleen Île-de-France en Corsica blijven voorlopig buiten schot.

Het klinkt als de naam van een personage uit een misdaadserie, maar ‘Radar Dexter’ rijdt rond in de echte wereld. De Franse overheid zet dit geavanceerde flitssysteem massaal in om snelheidsovertredingen te registreren.

Dit gebeurt niet met geavanceerde flitspalen of vanuit stilstaande politievoertuigen, maar vanuit gewone, onopvallende auto’s die worden bestuurd door particulieren. Nog voor het eind van dit jaar zullen er naar verwachting dagelijks zo’n driehonderd van deze privé-flitsauto’s rondrijden op Franse wegen.

De technologie werd voor het eerst gelanceerd op 20 april 2018 in Évreux in Normandië. Sindsdien is het systeem razendsnel uitgerold over het Franse vasteland. Alleen de regio Île-de-France (waar Parijs onder valt) en het eiland Corsica blijven vooralsnog buiten schot. Of dat zo blijft, is echter zeer de vraag, aldus het Franse L’Automobile Magazine.

Geen flits, geen waarschuwing

De voertuigen zijn uitgerust met een infraroodflitser die onzichtbaar zijn werk doet, wat betekent dat bestuurders totaal geen idee hebben dat ze worden geflitst. De overtreding wordt automatisch doorgestuurd naar een verwerkingscentrum, waar vervolgens de boete wordt opgesteld.

Het systeem wordt beheerd door particuliere bedrijven en chauffeurs — vaak slecht betaald — maar valt nog steeds onder toezicht van de Franse staat. De privacywetgeving staat het gebruik toe zolang de voertuigen geen gezichten of kentekens opslaan, maar uitsluitend snelheidsmetingen uitvoeren.

Ruime marges, belooft de overheid

Volgens de Franse verkeersveiligheidsdienst wordt er gewerkt met een zogenaamde ‘technische marge’ van tien kilometer per uur bij snelheden onder de 100 en een marge van tien procent bij snelheden boven de 100 kilometer per uur. Daarmee zouden automobilisten volgens de overheid niet te snel onterecht worden beboet.

Nieuwe regio’s deze zomer

In de afgelopen weken zijn de voertuigen ook gesignaleerd in onder meer de departementen Ain, Ardèche, Ariège, Bouches-du-Rhône, Cantal, Drôme en Pyrénées-Orientales. Vanaf 16 augustus wordt ook het departement Loire toegevoegd aan de lijst, inclusief de A47, A72, A89 en diverse lokale wegen.

Boetes als inkomstenbron?

Hoewel het systeem wordt verkocht als middel om de verkeersveiligheid te verhogen, klinkt er ook kritiek. Met honderden auto’s op de weg betekent dit miljoenen aan boetes per jaar, inkomsten die vloeien naar de lokale overheden, de verkeersveiligheid en de Franse staat zelf. Hoewel de Franse overheid naar eigen zeggen de auto’s alleen laat rijden op gevaarlijke trajecten waar veel ongevallen gebeuren, gaat het volgens veel Fransen om een extra inkomstenbron voor de Franse overheid.