Fisker Ocean als Force-E

Eerder deze maand kondigde Fisker een speciale offroadversie van de Ocean aan. Vandaag is die avontuurlijk aangeklede elektrische SUV in vol ornaat gepresenteerd.

Fisker zegt momenteel de hand te leggen aan de laatste fase van de ontwikkeling van de Ocean, de begin vorig jaar gepresenteerde elektrische SUV die volgend jaar in ieder geval in de Verenigde Staten te koop moet zijn. Nieuw is nu de Force-E-uitvoering, een variant die volgens zijn scheppers gericht is op avonturen naast de gebaande paden.

De Ocean Force-E is, zoals Fisker het omschrijft, een Ocean met 'een extreem offroadpakket'. Hoewel Fisker de motorische specificaties van de reguliere Ocean altijd onder de pet heeft gehouden, verklapt het bedrijf wel dat de Ocean Force-E een 300 pk sterke aandrijflijn krijgt én standaard vierwielaandrijving. De Ocean Force-E heeft een speciale offroadophanding en staat derhalve hoger op zijn poten. De avontuurlijke Ocean heeft een reservewiel op zijn voorklep, om de wielen zijn offroadbanden gevouwen en in de voorbumper monteert Fisker extra verlichtingsnits. De auto profiteert verder van dakdragers met ingebouwde schijnwerpers en aan de voor- en achterzijde komen extra sleepogen te hangen. Achterop is zelfs een extra laadpunt verschenen, een aansluiting die gebruikt kan worden om EV's met een lege accu weer op te laden. Onder de voorklep houdt zich volgens Fisker onder meer een forse watertank schuil.

De reguliere Fisker Ocean heeft een 80 kWh accupakket waarmee de SUV 400 tot 480 kilometer elektrisch moet kunnen afleggen. Hoewel motorische specificaties nog niet bekend zijn, weten we wel dat er een versie komt die in 2,9 seconden naar 97 km/h (60 mph) kan sprinten. Interessant is de prijs in de Verenigde Staten. Fisker spreekt van een vanafprijs van $ 37.499 en daarmee duikt er hij onder de beoogde vanafprijs van de Tesla Model Y (standard range), die $ 39.000 moet gaan kosten.