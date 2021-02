Fisker en Foxconn werken aan nieuwe EV

Fisker en elektronicabedrijf Foxconn gaan samenwerken aan een nieuwe EV, die als codenaam 'Project Pear' heeft. De auto moet in 2023 wereldwijd op de markt komen. Fisker laat nog niet veel los over het nieuwe model, maar de plannen zijn in ieder geval ambitieus te noemen.

Project Pear, dat staat voor 'Personal Electric Automotive Revolution', blijft voorlopig nog in nevelen gehuld. De bovenstaande schets is het enige dat Fisker van zijn nieuwkomer laat zien. De auto lijkt in ieder geval een uitgesproken vorm te krijgen met een achterkant die abrupt eindigt en vervolgens onder een opvallende hoek afloopt.

Volgens Fisker moet Project Pear een nieuw marktsegment gaan aanboren en 'sociale grenzen gaan doorkruisen'. Dat kan erop duiden dat Project Pear voor een grote doelgroep bereikbaar gaat zijn. Elektronicabedrijf Foxconn helpt met de ontwikkeling van de auto en zal hem uiteindelijk ook gaan produceren. Momenteel hebben de beide partijen een intentieverklaring ondertekend, maar in het tweede kwartaal van dit jaar verwachten ze een formeel samenwerkingsverband te kunnen ondertekenen. Het ontwikkelingstempo ligt in ieder geval hoog, want in 2023 moet Project Pear al in productie gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Foxconn er meer dan 250.000 exemplaren per jaar van gaat bouwen. Enige grootspraak is Fisker in ieder geval niet vreemd bij het project: "Net als toen Isaac Newton de kracht van de zwaartekracht ontdekte, was de inspiratie voor dit project afkomstig van enkele onconventionele bronnen," aldus de Deense ontwerper in het persbericht.

Ambitieuze toekomstplannen

Project Pear is het eerste concrete autoproject waar Foxconn voor zover bekend aan werkt, nadat het Taiwanese bedrijf in 2019 bekend maakte zich meer te gaan richten op de auto-industrie en eerder dit jaar een joint venture opzette met Geely. Het wordt niet duidelijk of Geely ook bij dit samenwerkingsverband met Fisker betrokken is. Overigens betrekt Fisker Foxconn niet bij de productie van de Ocean, de elektrische SUV die eind volgend jaar van de band moet rollen. Later dit jaar verwacht Fisker daar een rijdend prototype van te onthullen. Daarnaast werkt Fisker ook aan een elektrische pick-up en wil het merk voor 2025 in totaal vier modellen op de markt hebben.