Fiat's nieuwe compacte cross-over zoekt een naam

Fiat's marketingafdeling is al even aan het opwarmen voor de komst van Fiat's nieuwe compacte cross-over en ook nu zijn we er nog niet. De vooralsnog alleen voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemde nieuwe cross-over is tijdens de finale van Big Brother Brasil digitaal getoond, maar we zijn niet bepaald overladen met informatie. Sterker nog, de nieuwe Fiat heeft nog niet eens een naam.

Fiat schakelt voor de naam van zijn nieuwe model de hulp in van iedereen met een internetverbinding. Op een speciaal daarvoor ingerichte website kun je namelijk stemmen of de nieuwe cross-over van Fiat Tuo, Domo of Pulse gaat heten. Dan de auto, die is namelijk ook interessant. Volgens Fiat staat de auto op een nieuw platform dat luistert naar de naam MLA. Wat precies de verschillen zijn tussen het MLA-platform en de door auto's als de Argo en Cronos gebruikte modulair MP-1-basis, wordt verder niet toegelicht.

De nieuwe Fiat, die aanvankelijk onder werktitel Project 363 door het leven ging, wordt waarschijnlijk leverbaar met machines van de FireFly-motorenfamilie, geblazen en ongeblazen 1.0's en 1.3's waarvan we in Europa de turbovarianten kennen in onder meer de Fiat Tipo en Jeep Renegade. In Brazilië worden in ieder geval ook nieuwe motoren leverbaar die niet alleen met benzine, maar ook met ethanol overweg kunnen.

Hoe groot de nieuwe Fiat is en hoe de cross-over vanbinnen is vormgegeven, blijft voorlopig nog even een klein mysterie. Dat de nieuwe Fiat een zeer welkome aanvulling is op Fiat's Zuid-Amerikaanse leveringsgamma, staat vast. Het merk heeft er namelijk compacte hatchbacks als de Mobi en Argo op de markt en verkoopt er verder compacte sedans en pick-ups als de Cronos, Strada, Toro, Siena en Uno.