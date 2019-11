Fiat zegt A-segment te willen verlaten

Fiats huidige verkopen worden in Europa namelijk aangevoerd door de kleine 500(C) en Panda. Het merk opereert wel in het hogere segment, maar auto’s als de Tipo zetten nou niet echt zoden aan de dijk. In de presentatie, waar Alfa Romeo ook liet zien dat zijn geplande portfolio een andere wending krijgt, staat dat FCA gebruikt gaat maken van de verschuiving in autoland van het A- naar het B-segment. De Italianen zeggen trouwe klanten voor stadsauto’s in ruimere B-segmenters te willen krijgen. Het lijkt er dus op dat FCA, net als bijvoorbeeld Ford en PSA, binnen enkele tijd niet in het A-segment wil investeren.

Toch staat er nog een - gezien deze uitspraken - opmerkelijk nieuwkomer op ons te wachten. Vorig jaar is de eerste machine voor de productie van een geheel nieuwe en elektrische Fiat 500 feestelijk onthaald. Deze zou volgend jaar in productie moeten gaan. Ook de Centoventi concept-car liet in Genève de komst van een nieuwe compacte auto zien. Er werd toen gesproken over een opvolger van de Fiat Panda. Wellicht groeit de uiteindelijke versie voor op de weg een stuk en parkeert Fiat die auto in het B-segment.

Of de mogelijke fusie met PSA nog iets aan de plannen gaat veranderen, is nog niet zeker.