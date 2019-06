Fiat verkoopt 500 driemiljoen keer

In Europa verscheen in de afgelopen twaalf jaar alweer driemiljoen exemplaren op de weg. Naast de 500(C) telt Fiat hierbij ook de verkopen van de riante 500L en opgehoogde 500X mee. De 500 in kwestie is een in het ‘Stella White’ uitgevoerde 500C Star. Fiat zegt dat zijn thuisland Italië goed is voor een verkoopaandeel van 38 procent. De overige 62 procent van de 500’tjes weet het merk dus buiten zijn eigen landsgrenzen te slijten. De belangrijkste markten blijken Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

De 500-teller staat in ons land op ruim 71.000 stuks. Dat is wel exclusief de 500L (3.043 stuks) en 500X (3.058 exemplaren). 2011 is tot nu toe het beste jaar voor de sympathieke stadsauto, want toen steeg de verkoop naar boven de 8.000 stuks. Dit jaar staat de teller op 1.655.