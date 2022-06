Fiat Tempra (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als je denkt aan safetycars in de Formule 1, dan denk je waarschijnlijk niet meteen aan de Fiat Tempra. Toch vervulde de Tempra wel degelijk die rol tijdens de Grand Prix van Brazilië in 1993 . Deze Tempra uit 1991 is een minder potent exemplaar dan de safetycar van destijds, maar verdient om andere redenen wel een liefhebbende volgende eigenaar.

Het lijntje tussen deze Tempra en de Formule 1 is flinterdun, maar het is een leuk verhaal om mee aan te komen zetten in de kroeg als je voor €2.499 de sleutels in ontvangst hebt genomen. De Tempra die als safetycar werd ingezet, had de 2.0 zestienklepper onder de kap. Die motor was op de Braziliaanse markt goed voor 125 pk. De 1.6 die hier te koop staat, is met 78 pk aanmerkelijk minder krachtig. Toch kun je vandaag de dag nog prima meekomen met het verkeer. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 13,8 seconden en bij 168 km/h wint de Tempra niet meer aan tempo.

Vanbuiten is de Tempra met zijn hoekige ontwerp echt een typische middenklasser uit de jaren 90. Vanbinnen is hij echter veel specialer. Het dashboard bestaat namelijk uit twee 'verdiepingen', waarbij de snelheid, het brandstofniveau en de motortemperatuur in de bovenste laag digitaal worden weergegeven. Daaronder bevindt zich de eveneens digitale toerenteller en een hele batterij aan waarschuwingslampjes. Meer richting het midden zie je een klein autootje met daaromheen allerlei kleine vakjes die oplichten als er iets mankeert met de elektronica. Nu maar hopen dat het daar donker blijft. Verder zit er een digitaal klokje en heeft de Tempra zelfs een metertje dat aangeeft of je zuinig rijdt. Fiat gooide destijds vrij hoge ogen met deze digitale klokkenwinkel.

Deze Tempra heeft slechts iets meer dan 50.000 kilometer achter zijn kiezen. De auto is in ieder geval van 1996 tot 2020 van dezelfde eigenaar geweest. Op het oog lijkt de Fiat in goede staat, al begint hij bij de zijruiten wel een krokant laagje te krijgen. Het feit dat de apk in 2020 is verlopen, vormt ook enigszins een risico als je besluit tot aanschaf over te gaan. Ook is de Tempra al sinds dat jaar in handen van hetzelfde autobedrijf. Tempra's zie je vrijwel nooit meer rijden, dus alleen al daarom verdient dit exemplaar een liefhebbend baasje dat hem aan een verse apk helpt.

