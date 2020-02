Fiat Strada in beeld!

De Braziliaanse afdeling van Fiat heeft een nieuwe afbeelding laten zien van de hagelnieuwe Strada, een compacte pick-up waarvan de huidige generatie dringend aan vervanging toe is. De Strada is een compacte pick-up die is gebaseerd op de Palio, een conventionele personenauto. In Brazilië zijn pick-ups die volgens vergelijkbaar recept tot stand zijn gekomen, vrij populair. Volkswagen verkoopt er de op de Gol gebaseerde Saveiro en Renault heeft er een Duster met open laadbak op de bestellijst staan: de Oroch.

Fiat, dat met de Toro overigens al een compacte pick-up in Brazilië verkoopt, geeft de nieuwe Strada een set achterportieren mee, iets dat op het huidige model niet mogelijk was. Ook de nieuwe Savairo lijkt over extra portieren komen te beschikken. Reken overigens ook op de komst van een extra ruig aangeklede Adventure-variant, een versie die van kunststof wielkastranden en skidplates is voorzien.

Strada

De huidige Strada stamt inmiddels uit 1996. De compacte pick-up, momenteel een exemplaar met twee zitplaatsen, deelt zijn techniek met de Palio, een model waarvan de stationwagonversie in Europa als Palio Weekend werd verkocht. Die Palio Weekend was tot voor kort nog in productie, maar onlangs trok Fiat de stekker uit de inmiddels 24 jaar oude station. Ook de Strada gaat binnenkort dus met pensioen.