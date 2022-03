Fiat E-Ulysse: elektrische ruimtereus met bekende naam

Tegenwoordig benaderen personenautoversies van bestelbussen het concept van de steeds zeldzamer wordende MPV nog het meest. Autoland is nu een dergelijke praktische ruimtereus rijker. Fiat stoft modelnaam Ulysse af en plakt het achterop de personenautoversie van de nog kakelverse bedrijfswagen Scudo. In tegenstelling tot die Scudo komt de nieuwe Ulysse alleen met een elektrische aandrijflijn op de markt.

Fiat trok onlangs modelnaam Scudo uit de mottenballen. De nieuwe Fiat Scudo is in feite de opvolger van de Fiat Talento. Waar die Talento feitelijk weinig meer was dan Fiat's versie van de toen actuele Opel Vivaro, is de nieuwe Scudo de Fiat-variant van de Stellantis-bestelbus die je al in tal van smaken kent. Ook van de Scudo komt een personenautoversie die van Fiat een oude modelnaam krijgt. We maken kennis met de E-Ulysse.

De Fiat E-Ulysse komt net als zijn broertjes beschikbaar met zowel een 50 kWh als 75 kWh groot accupakket. Ongeacht het gekozen accupakket heb je een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Met de grootste accu komt de E-Ulysse tot 330 kilometer ver. De topsnelheid van de elektrische ruimtereus bedraagt 130 km/h. Heb je je accu leeg gereden, dan valt de boel dankzij een laadvermogen van tot 100 kW in 45 minuten tot 80 procent van zijn kunnen vol te laden met stroom.

Fiat levert de E-Ulysse als zevenpersoons uitvoering die 'Living Room' heet en heeft een versie met plek voor acht personen op het menu staan die Shuttle heet. In beide versies staan de achterstoelen op rails. Ze zijn niet alleen verschuifbaar, maar ook uitneembaar. De kortste variant van de E-Ulysse strekt zich uit over een afstand van 4,95 meter, de langste versie schopt het tot 5,3 meter.

Modelnaam Ulysse werd door Fiat voor twee MPV's gebruikt. Zo was de eerste Fiat Ulysse een broertje van de Peugeot 806, Citroën Evasion en Lancia Zeta en was de tweede Ulysse een familielid van de C8, 807, Phedra. Die Eurovans bestaan niet meer en lang heeft de naam Ulysse op de planken gelegen. In 2022 keert de naam Ulysse als geheel elektrische E-Ulysse terug. Zoals je inmiddels wel had verwacht is het de personenautoversie van de Scudo en dat maakt het Fiat's equivalent van de Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life en Toyota Proace Verso.

De nieuwe Fiat E-Ulysse komt aan het eind van dit jaar Nederland. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.