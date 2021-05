In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Opel introduceerde deze week een nieuwe Movano. Nou ja, nieuw … het gaat om de Opel-versie van het trio Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper. In feite stamt de ‘nieuwe’ Opel daarmee uit 2006, stokoud al mogen we de uitgebreide facelift van 2014 zeker niet vergeten.

De wereld van de bestelauto’s blijft voor buitenstaanders een fascinerende bende. In een markt waarin prijs, laadmogelijkheden en ‘running costs’ veel zwaarder wegen dan futiliteiten als merkbeleving en uitstraling zoeken veel merken elkaar op om samen tot één bedrijfsauto te komen.

Opel maakt het de laatste jaren wel erg bont voor wat betreft dat leentjebuur spelen. Het merk leende zijn modellen in de laatste jaren afwisselend van Renault, Fiat en Peugeot/Citroën en wordt nu onder Stellantis uiteraard volledig in de ‘poule’ van laatstgenoemde geschaard. Dat is dan ook de reden dat de Movano toch nog maar in een ‘nieuw’ jasje wordt gehesen, zelfs als het de vraag is hoelang het ‘nieuwe’ model nog in deze vorm zal standhouden.

Youngtimer

De basis-auto, de Fiat Ducato die bij Peugeot Boxer heet en bij Citroën Jumper, is op het moment van schrijven namelijk zo’n 15 jaar oud. Vroege exemplaren zouden we dus youngtimers kunnen noemen, ware het niet dat het in de meeste gevallen ongetwijfeld om verre van frisse werkpaarden gaat. Zelfs de faceliftversie is inmiddels 7 jaar oud en daarmee voor personenautobegrippen flink over datum.

In bestelautoland is echter alles anders en kan het – nu – kwartet nog best even mee. In de loop der jaren zijn er natuurlijk wel meer kleine opfrisrondes geweest voor het model, maar wij concentreren ons op de grote opknapbeurt van 2014. Ook gaan we uit van de ‘basis-auto’ Ducato, maar de facelift werd in nagenoeg exact deze vorm ook op de Boxer en Jumper toegepast.

Zelfverzekerder

Het oorspronkelijke front van het Italiaans/Franse trio is een opvallend geheel. De ver naar beneden doorgetrokken voorruit gaat hier vrijwel zonder onderbreking over in zeer hoog in de neus geplaatste koplampen, gevolgd door een enorme lap kunststof dat je zou kunnen omschrijven als een combinatie van bumper en grille. Geen gekke keuze, want alle drie de elementen hebben praktische voordelen. De lage ruit biedt goed zicht op de weg en mogelijke obstakels, de hoge koplampen bieden veel zicht in het donker en de enorme voorbumper betekent dat parkeerschades, toch niet ongebruikelijk bij bestellers, vrij voordelig kunnen worden hersteld.

In 2014 bleeft het gros van deze voordelen behouden, maar kreeg de voorzijde van de grote bussen wel een wat stoerdere aanblik. Dat komt vooral door de koplampen, die vanaf dit jaar een meer samengeknepen vorm aannemen en dus wat zelfverzekerder de wereld in lijken te schijnen. De relatief korte motorkap kreeg enigszins een V-vorm en liep nu door tot boven de koplampen. De laaggeplaatste grille bleef, maar werd in een meer afgeronde omlijsting geplaatst.



Buiten de neus waren de zichtbare wijzigingen beperkt. Het interieur werd licht gemoderniseerd en er kwamen anders indeelde achterlichten, maar voor de herkenbaarheid moet je toch echt aan de voorkant zijn. Hoewel, herkenbaar … welke van de vier was het ook alweer?