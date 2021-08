Fiat Barchetta - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

1995. Alweer een kwart eeuw geleden, maar als we naar de auto’s kijken lijkt het nog veel langer terug. Ga maar na: SUV’s bestonden nog bijna niet en ‘mainstream’ merken buitelden over elkaar heen om geinige, betaalbare roadsters te introduceren. Dat laatste is anno 2021 ondenkbaar, maar was in de jaren 90, opgejaagd door het eclatante succes van de Mazda MX-5, heel gewoon.

Inzakkend koetsje

Eén van de fleurigste aanbiedingen op dit vlak kwam uit Italië. In 1995 introduceerde Fiat de Barchetta. Dat is Italiaans voor ‘bootje’ en dat is niet gek, want met zijn wulpse en in het midden ietwat inzakkende koetsje heeft deze blije voorwielaandrijver daar inderdaad wel wat van weg.

De koets van de Fiat Barchetta was opvallend afgerond en opvallend glad, met een minimaal aantal onderbrekingen. Zo monteerde Fiat uiterst dunne, uitklapbare deurgrepen, die prima in het gladde totaalplaatje pasten. Hoewel de motor gewoon voorin werd gemonteerd, werd ook het aantal openingen in het front tot een minimum beperkt. Het bleef bij kleine sleuf onder de motorkap en een wat grotere onderin de bumper.

De eerste grote cosmetische ingreep kwam in 2000, want toen kreeg de Barchetta één van de opvallendste derde remlichten ooit. De door wetgeving opgedrongen wijziging werd door Fiat niet door middel van een obligaat rechthoekje geïmplementeerd, maar met en eigenwijs ‘kneepje’ in de achterklep. Daarin bevond zich een afgeronde unit in de stijl van de reeds bestaande achterlichten, niet te missen dus.



Gaaswerk

Een paar jaar na de introductie van dat remlicht werd de rest van de auto eens goed tegen het licht gehouden. Met name aan de voorkant is het verschil direct zichtbaar. De reeds bestaande koelsleuf werd aan de onderkant aangevuld met wat op een grote grille lijkt, al is stiekem alleen het onderste deel functioneel. Aan weerzijden van die opening is vanaf 2003 ook gaaswerk te vinden. De aanvankelijk bijzonder laag geplaatste, trapeziumvormige richtingaanwijzers werden daardoor naar een hogere plek verbannen en kregen meteen maar een ronde vorm. De koplampen mochten hun vorm houden, maar kregen wel een lichter, zilverkleurig binnenwerk.

De achterbumper werd op soortgelijke wijze aangepast. De opening helemaal onderin de bumper werd dichtgesmeerd, maar vervangen door een met gaaswerk afgewerkte ‘opening’ voor de kentekenplaat. Mist- en achteruitrijlicht hielden hun aparte behuizing in de bumper, maar werden vanaf 2003 wat meer verzonken aangebracht. Bovendien verscheen het nieuwe Fiat-logo op de kont, en ook voorop natuurlijk. De frisse Barchetta is altijd vrij zeldzaam gebleven, al was het maar omdat de Barchetta twee jaar na de introductie van het faceliftmodel alweer verdween.