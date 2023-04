Fiat 600 terug als ruimere broer van 500 - Vooruitblik

Highlights

Opvolger 500X

Komt nog dit jaar

Deelt techniek met Jeep Avenger en Peugeot e-2008

Het lijkt iets typisch Italiaans om de levensduur van een model zo lang mogelijk op te rekken. Dat kun je charmant noemen, maar is in zakelijk opzicht niet altijd handig. Bij de Fiat 500 en 500X valt de schade nog mee, omdat het guitige voorkomen van beide retro-rakkers goed houdbaar blijkt. Toch hebben ook deze modellen niet het eeuwige leven. Al voor het samensmelten van Fiats moederbedrijf FCA en PSA tot Stellantis kwam Fiat daarom zélf al met een nieuwe versie van de kleine 500. Die elektrische 500e werd in 2020 gepresenteerd en doet het sindsdien uitstekend in Europa, dus dat gaat lekker. Voor de 500X is de opvolger heel wat gemakkelijker voor Fiat. Want PSA heeft al een hele reeks compacte cross-overs in huis, die prima als basis kunnen dienen voor een soortgelijk model van Fiat. Jeep plukte eerder de vruchten van deze techniek met de Avenger en kreeg daarvoor nota bene als eerste de vernieuwde versie van het e-CMP-platform aangereikt. Die STLA Small-basis zal ook onder de nieuwe Fiat te vinden zijn. De auto, die vermoedelijk Fiat 600 gaat heten, komt er daarmee zeker als EV. Versies met benzinemotoren en hybrides zullen wellicht ook volgen, al koos Fiat er bij de 500 voor om die traditionelere techniek naast de nieuwe 500e in het oude model te voeren. De enige echte zekerheid over de Fiat 600 lijkt dan ook de elektrische versie, die onderhuids sterk zal lijken op de eerdergenoemde Jeep Avenger en de compacte elektrische modellen van Peugeot, Opel en DS. Reken dus op een accu van 54 kWh bruto, een actieradius van zo’n 400 kilometer en een snellaadvermogen van maximaal 100 kW. De elektromotor levert hoogstwaarschijnlijk 156 pk aan de voorwielen af. Keurige waarden voor dit segment, waar buiten Stellantis toch al weinig keuze is. Niet gek dus dat het Frans-Italiaans-Amerikaanse concern deze voorsprong zoveel mogelijk wil uitmelken.

500-design

Hoewel we de techniek van het voormalige PSA kennen, is de 600 aan de buitenkant straks helemaal ‘Fiat’. Spionagebeelden maken zelfs duidelijk dat veel retro-aspecten van de 500X behouden blijven en er dus opnieuw een auto staat met veel uiterlijke verwijzingen naar de Fiat 500 uit de jaren 50. Denk aan (deels) ronde koplampen, maar ook de verticale achterlichten en een vrij afgeronde koets met een sympathieke uitstraling. Fiat hoeft niet op zoek naar manieren om een grote grille een nieuwe functie te geven, want die grille was er bij de 500-modelreeks toch al niet. We verwachten opnieuw een smalle koelsleuf in de neus, eventueel bijgestaan door een groter exemplaar onderin de bumper. In het interieur is straks goed te zien dat deze Fiat de eerste is die zijn techniek deelt met Peugeots, Opels en de Jeep Avenger. Verwacht bedieningshendels en knoppen uit de stallen van het voormalige PSA en ook een infotainmentsysteem dat op die leest is geschoeid. De gedeelde onderdelen worden ongetwijfeld samengesmolten in een vorm die goed bij de rest van het Fiat-gamma past. Denk aan een grote ronde ‘klok’ in 500-stijl, maar dan digitaal. De ‘automaatbediening’, voor het kiezen van de rijrichting dus, gaat ongetwijfeld met knoppen. Dat is in de nieuwe 500e én de Jeep Avenger immers ook het geval, nota bene met een stel knoppen dat sterk lijkt op die van de technisch totaal andere 500e. Nu die twee auto’s toch samen zijn genoemd: het is opvallend hoezeer de op PSA-techniek gebouwde Avenger vanbinnen lijkt op de onder FCA ontwikkelde 500e. Ongetwijfeld volgt de 600 dezelfde weg, waarbij elementen van beide concerns met elkaar worden verenigd.

Punto

De nieuwe, elektrische cross-over van Fiat wordt nog dit jaar verwacht. Dat is niet ons voorgevoel, maar het logische gevolg van Fiats belofte dat er in 2023 twee nieuwe elektrische modellen worden gepresenteerd. De 600 staat dus niet alleen, maar krijgt waarschijnlijk meteen gezelschap van een soortgelijk model in hatchbackvorm. Die spirituele opvolger van de Fiat Punto werd in 2021 aangekondigd en gezien de beschikbare platformtechnologie én de jarenlange afwezigheid van Fiat in het B-segment zou dit een volkomen logische keuze zijn. De nieuwe ‘Punto’ – de naam is nog niet bekend – wordt dan het broertje van de Peugeot 208 en de Opel Corsa, die allebei razend populair zijn. Ook van deze auto kan meteen een elektrische versie verschijnen, want die hebben de zustermerken tenslotte ook.