Fiat 500X is halve miljonair

In het Italiaanse Melfi hangen de vlaggen uit, want van de FCA-productieband rolde de 500.000ste Fiat 500X. De cross-over variant van de Fiat 500 had zo’n vier jaar nodig om deze productiemijlpaal te behalen. Vorig jaar voorzag Fiat de opgehoogde 500 nog van een facelift, waarbij vooral de achterlichten in het hedendaagse Fiat-jasje werden gestoken. De 500.000ste 500X is in de speciale 120th-versie uitgevoerd. Onder de kap ligt de 1.3 turbo benzinemotor met 150 pk.

Waar de 500X in zijn thuisland het segment van de cross-overs aanvoert, loopt de verkoop in ons land minder hard. In totaal staat de Nederlandse teller op 3.009 stuks. 2015 was 960 exemplaren tot nu toe het succesvolste jaar. Opmerkelijk is dat de ruimere 500L de afgelopen jaren nipt beter wordt verkocht met in totaal 3.032 stuks.