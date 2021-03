Fiats 500 en 500X slim aangekleed als 'Hey Google'

De Fiat 500 Hey Google en Fiat 500X Hey Google worden allebei uitgerust met een versie van het infotainmentsysteem die behalve met Android Auto en Apple Carplay ook overweg kan met de spraakassistent van Google. Wie 'Hey Google' zegt tegen de auto, kan de auto opdrachten geven of om informatie kunnen vragen. Dan hebben we het niet alleen over zoekopdrachten via Google, maar ook over het bedienen van specifieke zaken in de auto of informatie over de auto opvragen.

Je kunt thuis via je smartphone of de Google Nest Hub (die je bij de auto krijgt) bijvoorbeeld de actuele locatie en brandstofvoorraad van je Fiat opvragen met het commando 'Hey Google'. Ook kun je op die manier de lichten laten knipperen en de deuren ontgrendelen, of bijvoorbeeld vragen om een melding te geven als de auto een bepaald vooraf ingesteld gebied verlaat, of de maximumsnelheid overschreden wordt.

Aan het uiterlijk van de Hey Google-uitvoeringen is ook gedacht. Op de B-stijlen zitten stipjes in de kleuren van het Google-logo en zitten er Hey Google-badges op. In het interieur wordt je verwelkomd door een stipjespatroon op de stoelen in de kleuren van Google en zitten er labels aan de stoelen met daarop Hey Google. Wie de auto start, krijgt in het infotainmentscherm een speciale Google-animatie te zien, alvorens je het Fiat-logo in beeld krijgt.

De Hey Google-uitvoering wordt leverbaar voor alle 500X'en en (klassieke) 500's die hier leverbaar zijn. Dus ook voor de 500 Cabrio. De nieuwere en volledig elektrische 500e staat hier wel los van. Eind april staat de Fiat 500X Hey Google bij de Nederlandse dealers, de 500 Hey Google volgt medio mei. Fiat maakt op een later moment bekend wat het allemaal moet kosten.