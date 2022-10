Fiat 132 (1977) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met bouwjaar 1977 is de Fiat 132 op deze foto's er één van het eerste jaar na de laatste facelift. Tijdens zijn levensloop (de 132 kwam in 1972 op de markt) onderging het model er twee. Dit is een 'late', te herkennen aan de wielen waarop hij staat, een optisch smallere grille en meer kunststof aan de zijkant en op de bumpers. Fiat produceerde hem in deze vorm van 1977 tot 1981, waarna de Argenta hem afloste. Die kwam in deze rubriek al eerder aan bod.

De 2,0-liter viercilinder van deze 132 levert 111 pk, een vermogen dat via een 5-traps handbak de achterwielen bereikt. Daarmee was het de één-na-sterkste motorisering. Bij de topper van het aanbod kreeg het blok injectie, waardoor er ruim 10 pk meer vrijkwam. Dit door AutoWeek-forumgebruiker 'afentoe' in Eindhoven gespotte exemplaar - waarvoor dank - lijkt er overigens nog erg goed bij te staan. Een blik op de eigenarenhistorie geeft daarvoor een mogelijke verklaring. Het is een origineel Nederlandse auto, die van 1977 tot 2003 bij zijn eerste eigenaar was. Nadat hij of zij hem verkocht, had de tweede eigenaar hem slechts enkele maanden. Nog hetzelfde jaar nam de derde en huidige eigenaar de sleutels in ontvangst.

Marcello Gandini

Die huidige eigenaar is na bijna 20 jaar blijkbaar nog steeds tevreden met de auto, die vanaf de zijkant sterke gelijkenissen toont met de eerste generatie van de BMW 5-serie (E12). Die kwam ook in 1972 op de markt, al ging de 132 die gelijkenissen pas echt tonen na zijn eerste facelift, in 1974. Toen kreeg de 132 een nieuwe C-stijl aangemeten, met een soort Hofmeister-knikje erin. Daarop prijkte voortaan ook een groter 'rooster', dat de E12 5-serie ook had. Ja, ook grootheden als Marcello Gandini - die de 132 tekende - keken wel eens wat af.