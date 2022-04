FIA reageert op kritiek Verstappen op de Safety Car

Max Verstappen noemde de Aston Martin Vantage Safety Car in Australië een 'schildpad'. De Vantage zou niet snel genoeg zijn, waardoor hij problemen had met het opwarmen van de banden. De FIA reageert hier nu op en schept duidelijkheid.

De Formule 1 gebruikt dit jaar twee Safety Cars, de Aston Martin Vantage F1 Edition en de Mercedes-AMG GT Black Series. Die eerste was volgens Max Verstappen tijdens de GP van Australië 'net een schildpad'. De regerend wereldkampioen heeft in zekere zin een punt, want op papier is de Vantage bij lange na niet zo snel als de AMG GT. Motorsportbond FIA is echter niet onder de indruk van de kritiek, ook al stond Verstappen hierin zeker niet alleen. In een officiële verklaring legt de FIA uit dat er niets mis is met de Vantage.

Volgens het overkoepelend orgaan is het 'primaire doel van de Safety Car niet pure snelheid, maar de veiligheid van de coureurs, marhalls en officials.' Ook stelt de FIA dat de snelheid van de Safety Car wordt gedicteerd door Race Control en 'niet beperkt wordt door de capaciteit van de auto's'. "Het zijn op maat gemaakte high-performance auto's, voorbereid door twee van 's werelds topfabrikanten. Ze zijn uitgerust om altijd met verschillende baanomstandigheden om te kunnen gaan en worden bestuurd door een enorm ervaren coureur." Kortom: hoe snel de Safety Car rijdt, ligt volgens de FIA niet aan wat de auto of de bestuurder ervan in huis heeft.

Dat het tempo soms misschien naar de smaak van de coureurs te laag ligt om hun banden erachter voldoende op te kunnen warmen, is volgens de FIA ook niet het probleem van de Safety Car. "...de impact daarvan is voor alle coureurs gelijk. Zij zijn - zoals altijd het geval is - zelf verantwoordelijk voor veilig rijden, al naar gelang de omstandigheden van hun auto en het circuit." Kort samengevat ziet de FIA dus niets in de kritiek van Verstappen op de snelheid van de Vantage of de Safety Car in het algemeen.