FIA ontslaat Michael Masi als wedstrijdleider Formule 1

Het vertrek van wedstrijdleider Michael Masi is een gevolg van de gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, toen de safety car in de slotfase van de race actief werd na een crash van Nicolas Latifi. Het leek er even op dat de race onder de safety car zou eindigen, maar in de voorlaatste ronde riep Masi de safety car naar binnen, zodat Max Verstappen en Lewis Hamilton nog één ronde konden racen om de overwinning en het kampioenschap. Er ontstond vooral ook ophef over de selectie achterblijvers die voor dit gebeurde de safety car mochten inhalen. De rest is geschiedenis.

Rondom de beslissing van Masi ontstond de nodige controverse, wat voor de FIA reden was om het voorval te onderzoeken. Mohammed Ben Sulayem, de huidige president van de FIA, presenteert naar aanleiding van dat onderzoek enkele structurele wijzigingen in en rondom de wedstrijdleiding. Niels Wittich en Eduardo Freitas nemen de rol van Masi afwisselend op zich, waarbij zij de assistentie krijgen van een Virtual Race Control Room. Die is goed te vergelijken met de VAR in het voetbal, waarbij een team van mensen constant in contact staat met de wedstrijdleider om hem van extra informatie te voorzien die hem kan ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Geen radiocontact

Verder wordt direct radiocontact tussen de wedstrijdleider en de teams, wat nu ook steeds vaker wordt uitgezonden op tv, vanaf nu verboden. De teams kunnen nog wel vragen stellen aan de wedstrijdleiding, maar dat geschiedt voortaan via een 'well-defined and non-intrusive process', aldus de FIA. Hoe dat proces eruit ziet, wordt niet duidelijk. Daarnaast gaat de FIA het inhalen door achterblijvers onder een safety car herzien. Nu is het nog zo dat zij, indien zij op een ronde zijn gezet, de rest van het veld in mogen halen onder de safety car om hun achterstand weg te poetsen. Voor de start van het seizoen moet er een nieuw plan hiervoor op tafel liggen. Tot slot wordt er een nieuw racemanagementteam geïnstalleerd vanaf de testsessies in Barcelona.