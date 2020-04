Festival of the Unexceptional gaat niet door

Festival of the Unexceptional

In het Britse Lincolnshire is een streep gezet door het Festival of the Unexceptional van dit jaar. Liefhebbers moeten tot volgend jaar geduld hebben voor een nieuwe editie van het evenement.

Waar bij veel klassiekerevenementen het terrein vol staat met de duurste en bijzonderste klassiekers, komen de bezoekers van het Festival of the Unexceptional juist voor de minder opvallende klassiekers. Oude Corsa’s, Escorts of het erfgoed van niet al te spectaculaire Britse merken als Austin: 'gewone' auto's in alle denkbare kleuren en vormen staan zij aan zij op een heel groot grasveld. In de volksmond spreekt men ook wel over het Concours de l’Ordinaire. Het festival zou 25 juli voor de zevende keer plaatsvinden, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

De organisatie maakt bekend dat het evenement dit jaar niet doorgaat en wordt verschoven naar de zomer van 2021. Het terrein van het Grimpsthorpe Castle in Lincolnshire is gastheer, wat het ook deze zomer zou zijn geweest.

Het Festival of the Unexceptional is niet het enige klassiekerevenement dat te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus. Eerder werd bekend gemaakt dat de Mille Miglia en Techno Classica zijn verplaatst. Ook is het Goodwood Festival of Speed uitgesteld.

In de negende editie van AutoWeek Classics in 2019 staat een verslag over het opmerkelijke festival. Die editie is hier terug te vinden.