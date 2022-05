Ferrari SP48 Unica: nieuw en uniek

In opdracht van een ongetwijfeld prima in de slappe was zittende klant heeft Ferrari op basis van de F8 Tributo een one-off gemaakt. De SP48 Unica - waarvan het SP-deel van zijn naam staat voor Special Project - heeft in grote lijnen de proporties van de auto waarmee hij zijn basis deelt, al is het gros van de carrosserie volledig opnieuw ontworpen. Opvallende details zijn er genoeg. Zo heeft de SP48 in tegenstelling tot de F8 Tributo geen openingen in de voorschermen die de koplampen optisch verlengen. In plaats daarvan krijgen de kijkers van de SP48 openingen aan de onder- en zijkant. Samen met een anders gevormde voorklep en een nieuwe voorbumper die gelardeerd is met kleine gaatjes geeft het de auto een heel eigen gezicht.

Ook opvallend is de achterkant, die lijkt namelijk in vrijwel niets op die van de F8 Tributo. We zijn platte horizontale achterlichten die zijn ondergebracht in een zwarte streep. Nog opvallender, de afdekklep van de 3.9 V8 is vrijwel helemaal dicht. Geen lamellen en geen plexiglas dus voor de SF48. De 'motorkap' van deze unieke Ferrari is volledig uit koolstofvezel onttrokken. Ferrari schroeft intercoolers achter de achterste zijruitjes en heeft daardoor de grote koelopeningen in de flanken kleiner kunnen maken.

Ferrari spreekt niet van technische aanpassingen en dus is het aannemelijk dat de 3.9 V8 in de SP48 Unica net als in de F8 Tributo 720 pk en 770 Nm mobiliseert. Andere relatief recente one-off-Ferrari's zijn de BR20 en de Omologata.