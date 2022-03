Ferrari Purosangue komt eraan

De Ferrari Purosangue is al in tal van gedaanten voorbij gekomen op AutoWeek.nl. Dik een jaar geleden dook de nieuwste Ferrari voor het eerst op, toen nog vermomd als Maserati. Later volgde beeld van het echte werk, al hing Ferrari de auto uiteraard nog helemaal vol met camouflagemateriaal. Dat deed het eerder deze maand ook nog, maar eigenlijk is het al niet echt meer nodig. Onlangs lekten er namelijk al foto's het internet op van een auto die we al als Purosangue identificeerden. De teaserfoto die Ferrari vandaag zelf deelt, bevestigt het vermoeden dat we toen inderdaad de Purosangue voor ons hadden.

We zien op de teaserplaat namelijk exact dezelfde neus. Een opvallend vormgegeven front, waarin enige Roma-invloeden te zien zijn. Toch omschrijft Ferrari de nieuwkomer zelf als 'een nieuwe en heel andere soort Ferrari' dan je gewend bent. Dat laatste slaat natuurlijk op de SUV-achtige proporties van de Purosangue. Een volbloed SUV, zoals bijvoorbeeld de Lamborghini Urus dat is, lijkt het voor zover we nu kunnen zien echter niet helemaal te worden. Het wordt een voor Ferrari-begrippen fors en hoog model, maar waarschijnlijk qua vorm een beetje een spirituele opvolger van de FF en GTC4Lusso. In tegenstelling tot die twee wordt de Purosangue echter wel een vijfdeurs en dat is natuurlijk ook nieuw voor het merk uit Maranello.

Behalve het eerste officiële teaserbeeld van de Purosangue laat Ferrari nog niets concreets los. Wel is het merk zo vriendelijk om te melden dat de auto dit jaar wordt onthuld, al is dat met nog negen maanden te gaan een breed begrip. Lang lijkt het echter niet meer te duren nu de kop van de teasercampagne eraf is. Reken voor de Purosangue alvast voorzichtig op plug-in hybride aandrijving, zoals we die kennen van de SF90 en 296 GTB. Wat nog wat spannender is, is of Ferrari ook weer de V12 van stal haalt voor de Purosangue. Als er dan toch nog iets traditioneel aan mag zijn...