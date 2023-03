Ferrari lijkt nu na 2035 door te gaan met brandstofauto's

Aanvankelijk zou de EU-regelgeving rond nieuwe auto's per 2035 effectief een streep zetten door alle brandstofauto's. Nu is er op de valreep toch een uitzondering vastgelegd voor auto's die uitsluitend op duurzame synthetische brandstof rijden. De verwachting is dat dit vooral voor de fabrikanten van (dure) sportieve auto's interessant is, omdat de brandstofmotor vooral door hun klanten maar moeilijk uit te zwaaien is en alternatieve brandstoffen waarschijnlijk vrij prijzig worden. Ferrari bevestigt deze verwachting. De topman van het Italiaanse merk reageert verheugd op de aangepaste plannen.

Volgens Benedetto Vigna is het 'interessant', want "het stelt ons in staat om ook na 2036 nog door te gaan met brandstofmotoren", tekent Autonews op. Volgens Vigna heeft Ferrari zelfs al rekening gehouden met een dergelijke aanpassing van de plannen. Waarschijnlijk heeft Ferrari er ook actief voor gelobbyd, want Italië gooide onlangs net als Duitsland de kont tegen de krib in het Europese Parlement. Volgens Vigna is er in de financiële plannen voor de komende jaren genoeg ruimte bij Ferrari om naast elektrificatie te werken aan motoren die op synthetische brandstoffen kunnen draaien. De Italiaan is ook niet bezorgd over de kosten van die brandstoffen. "Het is een nieuwe technologie en zoals bij iedere nieuwe technologie gaan de kosten nog omlaag."

In 2030 moet ondanks dit nieuws Ferrari's volledig elektrische aanbod 40 procent van de verkoopmix beslaan en hybrides nog eens 40 procent. Modellen met puur een verbrandingsmotor zijn dan naar verwachting nog slechts goed voor 20 procent van de verkopen.