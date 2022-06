Ferrari installeert stationaire brandstofcel bij fabriek

Ferrari gaat aan de brandstofcel, maar (nog) niet zoals je denkt. Het merk heeft bij de fabriek in Maranello een vaste, stationaire brandstofcel om in een deel van de energie te voorzien.

Het gaat om een zogenaamde Solid Oxide Fuel Cell, ofwel SOFC, van het merk Bloom Energy. Zo’n ding zet een brandstof om in elektrische energie middels een elektrochemisch proces. Het is dus in feite een kleine privé-energiecentrale, die op zowel waterstof als aardgas en biogas kan lopen, of een combinatie. Een SOFC is volgens Ferrari erg efficiënt en bespaart dus gas, terwijl deze methode ook schoner is dan de andere beschikbare energiebronnen. Ferrari stelt dat de brandstofcel van 1 megawatt voldoet in vijf procent van de energiebehoefte van de fabriek. Dat is belangrijk, want Ferrari wil vanaf 2030 helemaal klimaatneutraal te werk gaan.

Auto’s op waterstof

Elektrische auto’s horen ook bij die plannen, leerden we eerder. Over auto’s met een brandstofcel, dus op waterstof, rept het merk officieel nog niet. Wel liet het tijdens de vorige week gehouden Capital Markets Day vallen dat het de mogelijkheden van die toepassing onderzoekt, bijvoorbeeld voor gebieden waar laden lastig tot onmogelijk is. Uitgesloten is een Ferrari op waterstof dus zeker niet.