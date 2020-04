Ferrari haalt aardig bedrag op voor ziektezorg

Ferrari is een spreekwoordelijk rondje met de pet langs zijn klanten gegaan om geld op te halen voor de lokale zorg. Het resultaat mag er best wezen!

Met een klantenbestand zoals die van Ferrari is het best mogelijk om grote bedragen op te halen tijdens een inzamelingsactie. Dat bedachten de mensen bij het Italiaanse sportmerk ook en ging zodoende langs bij klanten. Binnen enkele dagen passeerde het opgehaalde bedrag de grens van een miljoen euro. Ferrari gaat de komende weken nog even door met zijn inzamelingsactie en hoopt nog meer geld op te kunnen halen.

Een deel van het geld is al geschonken aan het Azienda Unità Sanitaria Locale: het plaatselijke ziekenhuis in Modena. Leuk feitje: in dit ziekenhuis is Enzo Ferrari in 1898 geboren. Een ander deel van het geld gaat naar Telemedicine. Hiermee kunnen doktoren patiënten op afstand in de gaten houden met smartphones en tablets.