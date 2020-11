Ferrari 488 GT Modificata is losgeslagen circuitspeeltje

Ferrari komt met een nieuwe circuitauto. De 488 GT Modificata is in feite een combinatie van elementen uit de 488 GT3 en -GTE. Omdat hij niet bedoeld is om mee te doen aan officiële raceklasses, en dus niet aan geldende reglementen hoeft te voldoen, mochten alle remmen los.

Omdat de Balance of Performance-regels van de FIA in dit geval niet van toepassing zijn, levert de twin-turbo V8 nu een vermogen van 700 pk. In de GT3-klasse mag dat maar maximaal 600 pk zijn, afhankelijk van het gewicht van de auto. De ratio's van de versnellingsbak zijn aangepast op het extra motorvermogen. De carrosserie van de GT Modificata is net als bij de 488 GTE grotendeels opgetrokken uit koolstofvezel. Verder is de aerodynamica onder de loep genomen, waardoor de GT Modificata bij 230 km/h 1.000 kilogram aan downforce genereert. De ophanging is afkomstig van de 488 GTE en het instelbare ABS-systeem heeft Ferrari overgeheveld van de 488 GT3 Evo.

Met de 488 GT Modificata kun je dus niet meedoen aan officiële raceklasses van de FIA, maar wel aan Ferrari Club Competizioni GT-evenementen. Dit is een raceserie van Ferrari zelf waarin allerlei raceauto's van het merk mogen meedoen, van de F40 Competizione tot de 488 GT3 en nu dus ook de GT Modificata. De 488 GT Modificata is in eerste instantie alleen beschikbaar voor klanten die al eerder met Ferrari hebben geracet. Zij kunnen hun GT Modificata helemaal naar wens personaliseren. Hoeveel exemplaren Ferrari precies gaat bouwen van de circuit-488 en wat hij precies moet kosten, is niet bekend.