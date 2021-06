Ferrari 296 GTB: plug-in hybride met V6

Ferrari is er niet vies van om min of meer vergelijkbare modellen naast elkaar te voeren. Zo heeft het merk met de Roma en Portofino M twee sportieve GT-achtigen in het gamma. Een stap daarboven staat de F8 Tributo, een machtige scheurneus met een 3,9-liter biturbo V8 achter de voorstoelen. Die 720 pk sterke spierbundel krijgt een nóg sterker model naast zich. Die nieuwkomer luistert naar de naam 296 GTB. Hoewel de auto het met twee cilinders minder moet doen dan de F8 Tributo, is hij met zijn 830 pk wel veel sterker. Daar heeft de 296 GTB elektrohulp voor te danken, de nieuwkomer is - als we de niet meer leverbare LaFerrari even vergeten - na de SF90 namelijk de tweede plug-in hybride van het merk en ook nog eens de eerste straatauto van Ferrari met een V6.

Het getal 29 in de naam van de Ferrari 296 GTB is een verwijzing naar de cilinderinhoud. Achter de voorstoelen ligt namelijk een 2,9-liter grote V6, een machine met twee turbo's die tussen de cilinderbanken liggen. Een zogenoemde 'Hot-V' dus. Het getal 6 in de naam verwijst naar het aantal cilinders. De V6 stampt er in de 296 GTB 663 pk uit, maar dankzij een 167 pk sterke elektromotor bedraagt het systeemvermogen een intense 830 pk en 730 Nm. Daarmee dendert de 296 GTB in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Misschien nog indrukwekkender zijn de 7,3 seconden die Ferrari's nieuwkomer nodig heeft om de 200 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid ligt volgens de Italianen nog boven de 330 km/h. De V6 is door Ferrari zelf ontwikkeld en staat volledig los van de Nettuno-V6 die Maserati in stalgenoot MC20 hangt. Ferrari's 2.9 V6 is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling.

De plug-in hybride 296 GTB heeft een 7,45 kWh accupakket, groot genoeg voor een elektrische actieradius van 25 kilometer. In elektromodus is de topsnelheid beperkt tot 135 km/h. Opvallend zijn ook de afmetingen van de 1.470 kilo wegende 296 GTB. Met zijn 4,61 meter is hij zo'n 4 centimeter korter dan de F8 Tributo. De wielbasis is met 2,6 meter 5 centimeter korter dan die van de F8 Tributo.

Heftiger

Ferrari introduceert onder de noemer Assetto Fiorano direct een speciaal pakket voor de 296 GTB. Dit pakket heeft speciaal op circuitgebruik afgestelde schokdempers en aerodynamische extraatjes die voor maximaal 10 kilo meer neerwaartse druk moeten zorgen. Daarbij zegt Ferrari meer koolstofvezel te hebben toegepast om het wagengewicht met iets meer dan 12 kilo te verlagen. De Assetto Fiorano is leverbaar in een speciaal naar de 250 Le Mans van weleer verwijzend printje. Speciale Michelin Sport Cup2R-banden zijn optioneel.

Plaatsing

Hoe je de 296 GTB moet zien ten opzichte van de F8 Tributo? Volgens Ferrari vult de 296 GTB het gamma aan, het is de derde tweezitter met een middenmotor, al moet de 296 GTB een nog intensere rijervaring bieden dan de F8 Tributo. Prijstechnisch komt de 296 GTB, in ieder geval in Italië, tussen de F8 Tributo en de SF90 te staan. De kale vanafprijs in Italië bedraagt € 269.000. De 296 GTB met het Assetto Fiorano-pakket wisselt in Italië vanaf €302.000 van eigenaar. In Nederland zou de 296 GTB dankzij zijn hybride aandrijving prijstechnisch zomaar goedkoper kunnen worden dan de F8 Tributo. Alles is relatief. De eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2022 geleverd. Waarom de 296 GTB geen Dino heet? Volgens Ferrari was de 'Dino' bedoeld als een goedkoper model, wat voor deze 296 GTB dus niet op gaat.