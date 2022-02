Ferrari 296 GTB heeft een prijs

Alweer bijna driekwart jaar geleden stelde Ferrari de beresterke plug-in hybride 296 GTB aan de wereld voor. Inmiddels is ook bekend wat je er in Nederland voor moet neerleggen.

Dat elektrificatie tot heel mooie dingen kan leiden, bewijst Ferrari met de 296 GTB. Dat is het geheel nieuwe model dat Ferrari afgelopen zomer in het modellengamma schoof. Die heeft - in tegenstelling tot de F8 Tributo - een V6 als kloppend hart, maar kan dankzij een 167 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van maar liefst 830 pk aanspreken. Toch mooi 11o pk meer dan de enkel met een V8 uitgeruste F8 Tributo. Zijn deels elektrische aangedrijving is uiteraard gunstig voor de Nederlandse prijs. AutoWeek kan nu melden dat die op €301.848 is vastgesteld en dat is bijna €4.000 minder dan wat de F8 Tributo kost.

Het blijft een hoop geld, maar dan krijg je ook wat. De 296 GTB kan dankzij zijn hybride kracht in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten, heeft na 7,3 seconden al 200 km/h op de klok staan en speert door tot boven de 330 km/h. Volledig elektrisch rijden is ook mogelijk, tot een snelheid van 135 km/h. Met zo'n snelheid houdt het elektrische feestje wel snel op, want de WLTP-actieradius is 25 kilometer als het 7,45 kWh accupakket vol zit.

Wie de 296 GTB nog net even wat specialer wil hebben, kan tekenen voor het Assetto Fiorano-pakket. Dan krijg je onder meer op circuitgebruik afgestelde schokdempers en aerodynamische extraatjes die voor maximaal 10 kilo meer neerwaartse druk moeten zorgen. Ook is door meer gebruik van koolstofvezel de 296 GTB Assetto Fiorano ruim 12 kilo lichter dan de reguliere 296 GTB. De meerprijs voor dit pakket is niet mals: €32.670. De eerste exemplaren van de 296 GTB worden nog dit kwartaal geleverd.