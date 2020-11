FCA zet zich schrap voor miljoenenboete

Donkere wolken pakken zich samen boven Fiat Chrysler Automobiles in Amerika. Uit documenten blijkt volgens Reuters dat de autofabrikant rekening houdt met een totale schikking van omgerekend 722 miljoen euro met het U.S. Justice Department. Dit bedrag is toe te schrijven aan strengere straffen voor het overtreden van de Corporate Average Fuel Economy en het sjoemelen met de uitstoot van diesels.

De Corporate Average Fuel Economy (CAFE) is in Amerika wat voor ons in Europa de CO2-norm is. Aan de overkant van de oceaan is het zo dat het wagenpark van een fabrikant wordt getoetst op het gemiddeld verbruik. Is deze waarde te hoog, dan volgt er een boete. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) wil die boetes strenger maken, iets wat de regering van Trump in juli 2019 tegenhield. Het Amerikaanse hof van beroep heeft die beslissing echter vernietigd. Hierdoor dreigen alsnog hogere boetes voor autofabrikanten in Amerika. In het financiële document stelt FCA dat het boetebedrag kan oplopen tot omgerekend 500 miljoen euro. Los van dit bedrag is FCA momenteel aan het onderhandelen over een schikking van omgerekend 222 miljoen euro met de Amerikaanse justitie voor dieselfraude.

Mogelijk loopt de schade voor FCA in Amerika dus op tot 722 miljoen euro, afhankelijk van hoe hoog de uiteindelijke boete voor het overschrijden van de CAFE zal zijn. Het zou betekenen dat de winst die het concern onlangs heeft geboekt meteen weer verdampt. In januari 2019 heeft FCA al een schikking van omgerekend 684 miljoen euro getroffen met de California Air Resources Board en eigenaren naar aanleiding van fraude met de uitstoot van diesels. Daarnaast is er in september nog een boete van omgerekend 8,1 miljoen euro betaald voor het misleiden van investeerders.

Al met al lijkt het dus boetes te regenen bij FCA. Het is voor het concern te hopen dat de fusie met PSA in Stellantis hierin kan gaan zorgen voor een positieve ommezwaai. Met name het e-CMP-platform van PSA moet gaan bijdragen aan de uitbreiding van het elektrische aanbod in het huidige portfolio van FCA.