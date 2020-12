'FCA-topman Mike Manley mogelijk nieuwe CEO Ferrari'

Afgelopen donderdag maakte Ferrari-CEO Louis Camilleri bekend dat hij zijn functie na 2,5 jaar per direct neerlegt. Naar eigen zeggen doet hij dit vanwege persoonlijke omstandigheden. John Elkann, afkomstig uit de familie Agnelli, heeft de positie op interimbasis overgenomen. Naar verwachting kiest de Raad van Bestuur van Ferrari deze week een nieuwe CEO. Momenteel doen daarover de nodige speculaties de ronde. Mike Manley, de huidige CEO van FCA, is volgens eerdergenoemde Italiaanse krant de meest waarschijnlijke kandidaat. Dankzij de fusie van FCA met PSA in Stellantis komt zijn functie namelijk te vervallen, de leiding over Stellantis komt in handen van PSA-topman Carlos Tavares. Aangezien Manley behoorlijk wat ervaring heeft in de auto-industrie, zou het dus een logische zet zijn om hem te laten verkassen naar Ferrari.

Manley is niet de enige kandidaat die de Italiaanse media noemen. Andere namen die de revue passeren zijn Davide Grasso (operationeel directeur bij Maserati) en Stefano Domenicali, die voorheen de scepter zwaaide bij Lamborghini en nu de Formule 1 gaat leiden. Vanwege zijn aantreden als CEO van de F1 is Domenicali echter geen waarschijnlijke kandidaat en lijkt Grasso een grotere kanshebber. FCA en Ferrari wilden tegenover Autonews niet reageren op de speculaties.

Lastige taak

Degene die de touwtjes uiteindelijk in handen krijgt bij Ferrari, wacht geen eenvoudige klus. Het merk is weliswaar winstgevend en vestigde vorig jaar nog een afleverrecord, maar de Cavallino Rampante moet zich met het oog op de toekomst nog verder vernieuwen. Camilleri zei eerder dat hij Ferrari 'nooit helemaal elektrisch ziet worden', maar steeds meer landen sluiten binnen nu en tien jaar de deuren voor nieuwe brandstofauto's. Verder moet de nieuwe CEO ervoor zorgen dat Ferrari weer groot wordt in de autosport. Momenteel kwakkelt het team behoorlijk in de Formule 1 en dat is de Italianen een doorn in het oog. Wie uiteindelijk deze kar gaat trekken, wordt vermoedelijk deze week duidelijk.