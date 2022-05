FCA erkent schuld in sjoemelzaak VS

Fiat Chrysler Automobiles, nu onderdeel van Stellantis, erkent schuld in een zaak omtrent de uitstoot van bepaalde dieselmodellen in de VS. Daarmee moet het bedrijf zo’n 300 miljoen dollar aan boetes en schadevergoedingen betalen.

FCA US geeft toe dat er is gerommeld met meer dan 100.000 voertuigen van Ram (pick-ups) en Jeep, meldt Reuters. Het gaat om dieselmodellen uit de jaren 2014 tot 2016, en in deze zaak dus uitsluitend om voertuigen die in de VS zijn geleverd. Met deze aantallen is het ‘dieselschandaal’ bij FCA wel veel kleiner dan bij Volkswagen, dat alleen in de VS al 600.000 auto’s met schimmige uitstootcijfers verkocht. Evengoed is het nu dus wel officieel, en dat is een grote stap.

Stellantis zal zoals gezegd zo’n 300 miljoen dollar, zo’n 281 miljoen euro, aan onkosten tegemoetzien. Daarmee lijkt het vandaag wel wereldbetaaldag voor dieselschandalen, want eerder werd al duidelijk dat Volkswagen in het VK zo’n 227 miljoen kwijt is aan een soortgelijke zaak.

Foto boven: een Ram 1500 met de 3.0 V6 EcoDiesel, die vanaf 2014 werd gevoerd en nu onderdeel is van het probleem.