Fastned wil 1.000 laadstations in 2030

Snellaadbedrijf Fastned heeft de vaart er goed in zitten. Fastned richt zijn pijlen op de toekomst en wil de komende jaren honderden nieuwe laadstations bouwen. In 2030 moet het netwerk van Fastned uit 1.000 snellaadstations bestaan.

Fastned profiteert enorm van de toename van het aantal elektrische auto's op de weg. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. In het eerste kwartaal van dit jaar zag Fastned zijn omzet met 186 procent toenemen, wat voor het bedrijf een mooi haakje was om een uitbreiding van zijn snellaadnetwerk aan te kondigen. Eind dit jaar wil Fastned minimaal 253 laadstations hebben, maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf kijkt nu namelijk verder vooruit en zegt in 2030 namelijk 1.000 snellaadstations te willen hebben.

De beoogde uitbreiding van Fastned gaat hard. Heel hard. Nog voor het eind van 2024 moet het snellaadnetwerk van Fastned uit 400 stations bestaan. Daar heeft het bedrijf naar eigen zeggen een extra financiering van €50 miljoen tot €75 miljoen voor nodig. Na 2024 moet het netwerk van Fastned met jaarlijks gemiddeld 100 snellaadstations uitgebreid worden, met als voorlopige einddoel om in 2030 in totaal 1.000 laadstations te hebben.

Fastned meldde eerder dit jaar al dat het niet alleen het aantal laadstations wil vergroten, maar dat het ook de capaciteit van zijn stations wil verbeteren. Een snellaadstation van Fastned had in 2021 gemiddeld vier laders. In 2025 moet het gemiddeld aantal laders per station op zes stuks liggen en in 2030 op acht. Fastned zegt geleidelijk aan ook nieuwe markten te willen verkennen. Daarbij geeft Fastned logischerwijs prioriteit aan landen waar veel nieuwe EV's worden verkocht. Later dit jaar opent Fastned zijn eerste Fastned Shop op het laadstation in Brecht tussen Antwerpen en Rotterdam. Hier gaat het bedrijf broodjes en koffie verkopen, een eerste stap in de richting van een zogeheten full-service laadstation.

Mag Fastned dan winkeltjes openen bij zijn laadstations? Zeker. In 2019 werd Fastned in zijn hoger beroep tegen de Nederlandse staat in het gelijk gesteld door de Raad van State. Het ging om een besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, waarin Fastned geen vergunning werd toegekend om een winkel en toiletten bij zijn stations te plaatsen.

De beoogde uitbreiding heeft zijn invloed op de gemiddelde omzet die Fastned jaarlijks uit zijn stations denkt te kunnen halen. Een laadstation moet in 2025 op jaarbasis €400.000 opbrengen. In 2030 moet de gemiddelde omzet van een station op maar liefst €1 miljoen liggen.