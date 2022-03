Fastned verdubbelt omzet maar blijft verlieslijdend

Van de coronapandemie, die vorig jaar nog maakte dat het een stuk minder druk was op de weg, is in de jaarcijfers van Fastned weinig te zien. In totaal waren de Fastned-stations goed voor 1 miljoen laadsessies, een stijging van 70 procent ten opzichte van 2020. De totale hoeveelheid afgeleverde energie ging zelfs nog verder omhoog met 89 procent tot 21 GWh. Dat maakte dat de omzet ook fors groeide. Fastned haalde in 2021 €12,4 miljoen binnen, 98 procent meer dan in 2020. Toch leidt die enorm gestegen omzet niet tot winst. Sterker nog, Fastned moet rode cijfers in de boeken schrijven. Het nettoverlies over geheel 2021 bedraagt namelijk €24,6 miljoen, een ruime verdubbeling ten opzichte van de €12,4 miljoen verlies uit 2020. Dat komt volgens het bedrijf mede door de gestegen energieprijzen. Fastned moest om die reden zijn laadtarieven eind vorig jaar verhogen.

Het verlies van Fastned is echter niet alleen te wijten aan de gestegen energieprijzen. Al in het tweede kwartaal van vorig jaar stond Fastned in het rood, mede door de uitbreiding van het personeelsbestand en het laadnetwerk. Ook keerde het bedrijf toen €8 miljoen aan aandelen uit aan werknemers. Daarnaast investeerde Fastned in de bouw van nieuwe snellaadstations. In totaal heeft het bedrijf nu 759 laders in bedrijf in heel Europa, verdeeld over 188 snellaadstations. Het aantal laadstations nam met 44 procent toe ten opzichte van 2020 en het gemiddelde aantal laders per laadstation steeg van 3,5 naar 4.

Dit jaar wil Fastned alleen nog maar verder groeien. Al in 2021 verwierf het bedrijf 44 nieuwe locaties, waarmee het bedrijf nu in totaal 331 verworven locaties heeft, inclusief de 188 bestaande snellaadstations. Dat laat flink wat ruimte voor uitbreiding. Fastned voorziet voor dit jaar dat de volatiliteit in elektriciteitsprijzen en de prijzen van grondstoffen, die nodig zijn voor de bouw van de laadstations, zal blijven aanhouden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De impact op de bouw van nieuwe stations is volgens Fastned tot dusver beperkt. Om zijn levensvatbaarheid op lange termijn te bewijzen, zal Fastned echter wel een keer een zwart winstcijfer moeten gaan draaien...