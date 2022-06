Facelift voor Volkswagen Touareg

De Volkswagen Touareg is dit jaar vier jaar oud en dat betekent dat er achter de tekentafels al lang en breed lijnen op papier zijn gezet van een gemoderniseerde variant. Op deze spionagefoto's zien we de gefacelifte Touareg voor het eerst.

De Touareg is met afstand de grootste SUV die het merk in Europa aanbiedt. Hoewel het internationaal gezien zeker niet de grootste hoogpotige van het merk is - er is immers zoiets als de Atlas - vervult de auto in het VW-gamma wel de rol van top-SUV. Hij deelt immers zijn technische basis met de Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en - jawel - de Lamborghini Urus. De Touareg werd in 2018 gepresenteerd en is dit jaar dus vier jaar oud. Tijd voor een facelift.

Op deze spionagefoto's is de opgefriste Touareg voor het eerst te zien. Ogenschijnlijk heeft de facelift die Volkswagen op de SUV doorvoert niet veel om het lijf. We zien plakkers rond de koplampen en de grille die doen vermoeden dat de vorm van het luchtrooster wordt aangepast. Mogelijk worden de hoekige koplampen - nog in de stijl van de koplampen die de Tiguan had voordat deze werd gefacelift - vervangen door plattere en meer afgeronde exemplaren. Het lijkt er overigens op dat Volkswagen aan de bovenzijde van de grille een brede ledstrip gaat plaatsen die de koplampen met elkaar verbindt. Dit deel van de grille is namelijk beplakt en boven de koplampen lijken we al iets van een nieuwe ledmodule te zien. Uiteraard voert Volkswagen aanpassingen door op het bumperwerk van de Touareg.

Reken verder onder meer op herzien infotainment en mogelijk krijgt ook de Touareg actieve rolstabilisatie. Kijk niet gek op als de Volkswagen voortaan mild-hybride aandrijflijnen heeft. Meer informatie verwachten we later dit jaar.