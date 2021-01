Facelift voor Tesla Model S

De Tesla Model S viert volgend jaar zijn tiende verjaardag en in plaats van de auto volledig te herzien, komt Tesla voor een tweede keer met een facelift. Ditmaal gaat hij ook vanbinnen ingrijpend onder het mes. In een document waarin Tesla zijn financiële resultaten van het laatste kwartaal van 2020 behandeld, belicht het merk ook summier de gefacelifte Model S.

De uiterlijke wijzigingen zijn niet wereldschokkend. De Model S krijgt een andere voorbumper met onder meer grotere openingen en Tesla trekt het chroom van de EV. Ook de achterbumper ziet er nu anders uit. Het echte nieuws speelt zich in het binnenste af. Daar treffen we een compleet nieuw dashboard aan, waarbij het verticaal georiënteerde 17-inch display wordt vervangen door horizontaal geplaatst excemplaar, zoals in de Model 3 en Model Y. De resolutie van het scherm is vergroot en ook de reactiesnelheid van het display is verbeterd. Achter het stuur bevindt zich wederom een 12,3-inch digitaal instrumentarium, al is de overkapping ervan - net als de vormgeving van de rest van het dashboard - volledig nieuw.

Ongetwijfeld was het nieuwe stuurwiel je al opgevallen. De Model S krijgt de beschikking over een opengeknipt stuurwiel dat regelrecht afkomstig lijkt uit een ruimteschip. Wie de Tesla-berichtgeving op AutoWeek volgt, weet ongetwijfeld dat de voorbode van de nieuwe Tesla Roadster ook een dergelijk futuristisch ogend stuurwiel had. Stengels op de stuurkolom ontbreken, eveneens een opvallende wijziging. Functies die voorheen met de stengels werden bediend, zoals de ruitensproeiers, zijn nu via aanraakgevoelige knoppen rond de draaiwieltjes aan te sturen. Ook de stengel waarmee de Tesla in de standen P, R, N en D in te stellen valt, is dus verdwenen. Als de Model S met zijn snuit richting een muur staat, weet de auto dankzij sensoren dat 'R' de enige optie is en schakelt deze rijrichting in zodra de bestuurder het rempedaal aanraakt. Toch handmatig keuzes maken? Kan ook, de P, R N en D-standen zijn namelijk ook te bedienen nabij de telefoonlader in de middenconsole.

Tesla geeft verder een afbeelding van de nieuwe achterbank vrij. Die heeft hogere wangen, maar zo ingrijpend als voorin wordt de Model S achterin niet gewijzigd. Wel krijgen de achterpassagiers een 8-inch display, dat aan de achterzijde van de voorste middenarmsteun een plek krijgt. Tesla zegt dat de beenruimte achterin tevens is vergroot en maakt ook melding van een middenarmsteun met opbergruimte achterin. Verder heeft de Model S voortaan een 'gaming computer' aan boord met 10 teraflops rekenkracht. Da's een boel. Volgens Tesla kun je vanaf elke zitplek via een draadloze controller games spelen. Tri-zone temperatuurregeling, geventileerde voorstoelen en HEPA-luchtfiltratie zijn standaard. Een audiosysteem met 22 luidsprekers is tevens beschikbaar.

Maar, er is meer. Tesla zegt de Performance-lijn te vervangen voor de Plaid-modellen. De naam Plaid kenden we tot op heden alleen van een vorig jaar gepresenteerde alles overtreffende 1.100 pk sterke versie. Die 1.100 pk sterke Model S krijgt de naam Plaid+ om zich van de voorheen Performance en nu dus Plaid geheten Dual Motor-versies te distantiëren. Ongetwijfeld voert Tesla de wijzigingen die het op de Model S introduceert in een later stadium ook door op de Model X.

Versies en prijzen

De herziene Model S heeft in Nederland een vanafprijs van € 89.990. Dat bedrag is voor de Long Range die volgens Amerikaanse cijfers voortaan 663 kilometer uit zijn accupakket perst. In 3,2 tellen lanceert -ie zich naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h. Deze tweemotorige Model S heeft de € 119.990 kostende 1.020 pk sterke driemotorige Plaid boven zich, een variant met een geschat rijbereik van 628 kilometer. De Plaid ramt in 2,1 tellen naar de 100 km/h en heeft een top van 320 km/h ... Daarboven staat de Plaid+ met zijn krankzinnige en meer dan 1.100 pk sterke aandrijflijn. Die dendert in minder dan 2,1 seconden naar de 100 km/h, heeft eveneens een topsnelheid van 320 km/h en moet meer dan 840 kilometer uit zijn accupakket knijpen. De definitieve cijfers voor Europa worden later vrijgegeven, dan wordt ook meer bekend over de herziene accutechniek waarvan Tesla melding maakt. Het merk spreekt over een nieuwe thermische architectuur. Het accupakket moet onder meer sneller oplaadbaar zijn.