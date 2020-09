Facelift voor Audi Q2

Het is 2016 als Audi de Q2 op de markt brengt, een kleine broer van de destijds actuele Q3. De Q2 mag anno 2020 dus een viertal kaarsjes uitblazen. Tijd voor een facelift, al gaat Audi bij het bijpunten van de cross-over vrij ingetogen te werk. De opgefriste Q2 is vanbuiten voornamelijk te herkennen aan zijn gewijzigde koplampen, die voortaan altijd voorzien zijn van ledtechniek en die optioneel zijn uit te rusten met led-matrixkijkers. Wie die laatste exemplaren bestelt, krijgt daarbij dynamische richtingaanwijzers in de led-achterlichten. De vernieuwde voorbumper en de koplampen worden van elkaar gescheiden door een strakkere vouw dan voorheen. De hogere gepositioneerde uitvoeringen van de Q2 krijgen overigens minuscule verticale spijltjes tussen de motorkap en de grille, maar zo uitgesproken als bij bijvoorbeeld de A1 Sportback lijkt het geheel niet te zijn.

C-stijl

Audi geeft de Q2 herziene bumpers waarbij het achterste exemplaar een geïntegreerde diffuser heeft. Opvallender is de achterklep. Net als op de flank van de Q2 zijn hierin voortaan scherpe vouwen aangebracht. Andere optische aanpassingen hebben betrekking op de komst van vijf nieuwe lakkleuren. De C-stijl is in carrosseriekleur uit te voeren, maar ook in grijs, zwart of zilver. De inzetstukken op de flanken zijn op de basisuitvoering zwart. Wie de Advanced Line bestelt, krijgt grijze exemplaren terwijl de panelen bij de S-line in carrosseriekleur zijn uitgevoerd.

MMI

De aanpassingen in het binnenste zijn vrij summier. Audi past de uitstroomopeningen van de ventilatieroosters iets aan en zegt ook de schakelpook van zowel de handgeschakelde versies als van de uitvoeringen met S-tronic automaat te hebben herzien. Liefhebbers van alcantara moeten hun heil voortaan elders zoeken, het materiaal wordt immers vervangen door Dinamica-microvezel. De basisversies van de Q2 hebben een analoog instrumentarium en krijgen een eenvoudige MMI-radio in de middenconsole. Hoger gepositioneerde versies krijgen een 12,3-inch Virtual Cockpit en een 8,3 inch digitaal scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort.

Op de motorenlijst parkeert Audi aanvankelijk alleen een 150 pk en 250 Nm sterke 1.5 TFSI, die gezelschap krijgt van twee TFSI's en twee diesels. Reken in ieder geval op een 1.0 TSI en twee 2.0 TDI's. Prijzen en specificaties volgen in aanloop naar de marktintroductie. Later deze maand slaat de Nederlandse importeur de orderboeken open.