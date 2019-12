Facelift op stapel voor Audi Q2

Audi is de laatste maanden druk in de weer met het volledig vernieuwen of faceliften van zijn modellengamma. Ook de Q2 ontkomt niet aan een bijpuntsessie, zo blijkt uit deze afbeeldingen van een ingepakt testexemplaar.

Het is maart 2016 als Audi de Q3 een kleinere cross-overbroer geeft in de vorm van de Q2. De auto is inmiddels enkele jaren op de markt en daarmee acht Audi de tijd rijp voor een facelift. In het noorden van Zweden is Audi aan het testen geslagen met een ingepakt exemplaar van de bijgepunte Q2. Heftig zijn de optische aanpassingen overigens niet.

De Q2 krijgt nieuw bumperwerk en hoger op de neus zien we koplampen met een nieuwe indeling waarbij de led-dagrijverlichting hoger in de unit in geblokte vorm is verwerkt. Het camouflagewerk rond de grille wijst erop dat ook hier het een en ander wordt aangepast. Reken op een exemplaar dat iets breder van vorm is en mogelijk erboven wordt vergezeld door de Audi-kenmerkende sleuf tussen motorkap en grille, al is daar op deze foto's niets van te zien. Ongetwijfeld voert Audi ook in het interieur wijzigingen door, aanpassingen die dan vooral betrekking hebben op de infotainment en het materiaalgebruik. Reken overigens niet de meest gelikte vorm van de Volkswagen Groep. Bovenop het dashboard zien we namelijk nog altijd het 'losse' display. Ook de bijgewerkte A4 behield zijn scherm, maar moest bij zijn recente facelift wél de MMI-draaiknop vaarwel kussen.

Wat Audi op motorisch vlak met de Q2 van plan is, valt nog te bezien. Het is niet ondenkbaar dat bepaalde motorversies van de compacte cross-over kennismaakt met mild-hybrid techniek. In China levert Audi overigens een plug-in hybride versie van de (verlengde) Q2: de Q2L 30 E-tron (foto 6 en 7). Die auto heeft een 39,7 kWh groot accupakket en beschikt over een 136 pk en 290 Nm sterke elektromotor. Eerder dit jaar doken foto's op van een ingepakte Q2 die zeer waarschijnlijk over een volledig elektrische aandrijflijn beschikt. De komst van een échte stekker-Q2 valt dan ook niet uit te sluiten.