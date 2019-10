Facelift Friday: Volkswagen Transporter (T5)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In 2003 verving Volkswagen zijn langlopende en immens populaire Transporter van de T4-generatie voor een geheel nieuw model. De T5 hield het ook lang vol, want het model werd pas in 2015 vervangen door de stevig op dat model gebaseerde T6. Daarvoor was echter wel een uitgebreide facelift nodig.

Het uiterlijk staat bij de ontwikkeling van bestelauto’s doorgaans niet bovenaan de prioriteitenlijst, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het er helemaal niet toe doet. Bestellers gaan lang mee, dus moet de boel als het even kan strak en tijdloos zijn. Laat dat nu net een gebied zijn waarop Volkswagen traditioneel een uitblinker is. Mede dankzij een reeks subtiele wijzigingen, zoals het toevoegen van bollere bumpers, zag dat in 1990 gelanceerde model er ook rond de eeuwwisseling nog behoorlijk fris uit.

Toch is het niet gek dat Volkswagen het in 2003 tijd vond voor een opvolger. De T5 was groter, een stuk moderner en paste in ieder opzicht beter bij de personenauto’s die VW in die tijd voerde. Of de auto mooier was dan de T4 laten we in het midden, maar dat is zoals gezegd ook niet zo relevant.



In 2009 vond Volkswagen het tijd om zijn wereldwijd (behalve in de VS) succesvolle besteller een stevige upgrade te geven. De Transporter, Caravelle, Multivan en California, zoals de verschillende versies heten, kregen een nieuwe neus. Grille en koplampen werden daarbij optisch samengevoegd, de bumpers strakgetrokken en de achterlichten kregen witte knipperlichten. Luxueuze personenauto-versies kregen nog modernere units, met een indeling die vergelijkbaar is met die van bijvoorbeeld de vorige Polo. Het interieur kreeg onder meer een gewijzigd stuurwiel en een nieuw infotainmentsysteem.

De autospotter die zo’n facelift-T5 op straat wil herkennen moet van goeden huize komen, omdat opvolger T6 als twee druppels water op deze versie lijkt. De T6, die in 2015 kwam, was in feite een opgewaardeerde T5. Op het oog is het verschil tussen de T6 en de laatste versie van de T5 kleiner dan dat tussen de eerste en tweede T5, al zal Volkswagen dat in alle toonaarden ontkennen.