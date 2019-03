Facelift Friday: Renault 19

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Vorige week draaide alles in deze rubriek om de laatste Ford Escort, nu is het tijd voor een concurrerende Renault uit dezelfde periode. De 19 kreeg vier jaar na zijn introductie een uitgebreide make-over.

De Renault 19 verscheen in 1988 als opvolger van de 9 (sedan) en 11 (hatchback). De 19 zou de laatste Renault in dit segment worden met een tweecijferige typeaanduiding en verenigde de carrosserievarianten van zijn voorgangers in één model.

Net als de Escort van vorige week zijn de 3- en 5-deurs hatchbackversies van de Renault 19 liftback-achtigen. Auto’s met een vlakke achterruit en een kort kontje dus. Een langere kont is te vinden op de sedan, die de toevoeging ‘Chamade’ kreeg.

Daarnaast verscheen er een cabrioletversie die in tegenstelling tot veel concurrenten niet over een vaste rolbeugel beschikt, met alle optische voordelen van dien. Ook de wulpse bulten op het achterdek, waar de kap helemaal onder kan verdwijnen, dragen bij aan het fraaie uiterlijk van de open 19.

De originele 19 kenmerkt zich door veel rechte lijnen en strakke hoeken. De rechthoekige koplampunits sieren een vrijwel dichte neus, de koellucht bereikt het motorruim via een bescheiden opening in de veelal in zwart plastic uitgevoerde voorbumper. De achterlichtunits zijn bij de hatchbacks vrijwel vierkant, terwijl de Chamade zwart/rode exemplaren met een afgeknipt hoekje meekrijgt.

De snelle 16v-versie, die er als hatchback en cabriolet was, verdient bij de oorspronkelijke 19 een aparte vermelding. De auto kreeg een andere voorbumper met een subtiele grille, maar ook unieke koplampunits met twee segmenten per kant. De bij de overige versies in de koplampen opgenomen richtingaanwijzers werden daardoor naar de bumper verdrongen.

Vier jaar na de introductie vindt Renault het tijd voor een stevig vernieuwde versie van de 19. De ‘Phase II’ past met zijn afgeronde neus, duidelijke grille en nieuwe achterlichten keurig tussen de originele 19 en de eerste Mégane, die nadrukkelijk voortborduurde op de stijl die door Renault al aan het begin van de jaren 90 was ingevoerd. De opvallende, ietwat uitpuilende rode ‘streep’ in de optisch aan elkaar verbonden zwarte achterlichten komt ook terug op andere modellen uit die tijd.